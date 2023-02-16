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    Наука

    Учёные: Скорость вращения Земли аномально растёт

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    В последние годы скорость вращения Земли аномальным образом растёт. Мы уже пережили самый короткий день в истории и примерно к 2028 году потеряем одну секунду времени. Об этом рассказал главный научный сотрудник отдела перспективных исследований и измерений времени и частоты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений Виталий Пальчиков в интервью РИА Новости, опубликованном 16 февраля. Исчерпывающего объяснения, по его словам, нет.

    «Гипотеза, связанная с изменениями момента инерции ядра, это одна из возможных гипотез, которые объясняют эффекты ускорения скорости вращения Земли», — сказал Пальчиков.

    Ещё одна гипотеза гласит, что выпадение аномального количества осадков ускоряет вращение, а испарение замедляет. И эти процессы не компенсируют друг друга.

    Одним из значимых последствий ускорения стало то, что 29 июня 2022 года оказался самым коротким днём в истории, отметил учёный.

    Ускорение Земли аномально, подчеркнул он. Вообще же до недавнего времени планета замедлялась, и в 1970-х годах для компенсации снижения скорости были введены дополнительные 37 секунд. Теперь надо будет проводить новую коррекцию — сокращать время. По прогнозам исследователей, вычесть одну секунду придётся примерно в 2028 году.

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