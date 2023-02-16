Учёные: Скорость вращения Земли аномально растёт

В последние годы скорость вращения Земли аномальным образом растёт. Мы уже пережили самый короткий день в истории и примерно к 2028 году потеряем одну секунду времени. Об этом рассказал главный научный сотрудник отдела перспективных исследований и измерений времени и частоты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений Виталий Пальчиков в интервью РИА Новости, опубликованном 16 февраля. Исчерпывающего объяснения, по его словам, нет.



«Гипотеза, связанная с изменениями момента инерции ядра, это одна из возможных гипотез, которые объясняют эффекты ускорения скорости вращения Земли», — сказал Пальчиков.

