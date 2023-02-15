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    Столтенберг летит в Турцию. В НАТО заявили о выполнении Финляндией и Швецией условий для вступления

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    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вскоре посетит Турцию, чтобы убедить турецкое руководство одобрить вступление Финляндии и Швеции в альянс. По его словам, страны выполнили все условия для вступления. Об этом заявил 15 февраля на брифинге, передает РБК.


    По словам Столтенберга, Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО по отдельности, но главное, чтобы они присоединились как можно быстрее. Сейчас это решение зависит от Турции.

    «Решит ли она ратифицировать сразу оба протокола, что я и рекомендую, либо же ратифицирует сначала лишь один», — сказал он. Генсек НАТО добавил, что это будет решение турецкий властей, а не НАТО.

    Также он добавил, что активно работает над одобрением Турцией сразу двух заявок. «Завтра я лечу в Турцию, в том числе чтобы обсудить этот вопрос», — отметил Столтенберг.

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    НАТОФинляндияШвецияЙенс Столтенберг
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