Столтенберг летит в Турцию. В НАТО заявили о выполнении Финляндией и Швецией условий для вступления

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вскоре посетит Турцию, чтобы убедить турецкое руководство одобрить вступление Финляндии и Швеции в альянс. По его словам, страны выполнили все условия для вступления. Об этом заявил 15 февраля на брифинге, передает РБК.





По словам Столтенберга, Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО по отдельности, но главное, чтобы они присоединились как можно быстрее. Сейчас это решение зависит от Турции.

«Решит ли она ратифицировать сразу оба протокола, что я и рекомендую, либо же ратифицирует сначала лишь один», — сказал он. Генсек НАТО добавил, что это будет решение турецкий властей, а не НАТО.