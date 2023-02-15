МОК: История покажет, кто больше делает для мира — тот, кто старается поддерживать связи, или те, кто выступает за изоляцию

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал заявление в связи с новостями о возможном создании коалиции стран, которые выступают за бойкот Олимпиады-2024, если туда допустят российских и белорусских спортсменов.

«История покажет, кто больше делает для мира — тот, кто старается поддерживать связи, или те, кто выступает за изоляцию и разделение», — заявили в МОК.

В организации подчеркнули, что олимпийское движение в прошлом с успехом демонстрировало принцип «спорт вне политики». В пример привели совместное выступление сборных КНДР и Южной Кореи, а также участие Израиля, Палестины, Косово.