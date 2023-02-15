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    МОК: История покажет, кто больше делает для мира — тот, кто старается поддерживать связи, или те, кто выступает за изоляцию

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    Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал заявление в связи с новостями о возможном создании коалиции стран, которые выступают за бойкот Олимпиады-2024, если туда допустят российских и белорусских спортсменов.

    «История покажет, кто больше делает для мира — тот, кто старается поддерживать связи, или те, кто выступает за изоляцию и разделение», — заявили в МОК.

    В организации подчеркнули, что олимпийское движение в прошлом с успехом демонстрировало принцип «спорт вне политики». В пример привели совместное выступление сборных КНДР и Южной Кореи, а также участие Израиля, Палестины, Косово.

    Ранее министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене заявила о том, что коалиция из 35 стран выступает против участия России и Белоруссии в Олимпиаде-2024 в Париже.

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