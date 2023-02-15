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    Губернаторский прием на ПМЭФ-2023 обойдется Петербургу в 17 млн рублей. Гостей будут угощать исключительно отечественным алкоголем

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    5 комментариев

    Организация приема губернатора Петербурга на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году обойдется в 17 млн рублей, следует из данных портала госзакупок. Такова начальная цена конкурса, который объявил 15 февраля комитет по культуре.

    По сравнению с прошлым годом прием подорожал на 2 млн рублей.

    Как следует из техзадания, победитель конкурса должен будет подобрать площадку, которая будет вмещать не менее 1500 гостей. Развлекать публику будут музыканты, исполняющие классические, джазовые, эстрадные, инструментальные произведения или аранжировки.

    Кормить гостей придется из расчета 950 грамм на человека. Также участнику губернаторского приема полагается не менее 100 мл красного вина, не менее 100 мл белого вина, не менее 50 мл водки, не менее 150 мл игристого вина и не менее 300 мл безалкогольных напитков. Алкогольные напитки должны быть российского производства, подчеркивается в техзадании.

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    Санкт-ПетербургПМЭФ
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    Комментарии 5

    ПАТИОТ15 Фев 2023 в 19:21
    🤣👍
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