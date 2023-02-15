Губернаторский прием на ПМЭФ-2023 обойдется Петербургу в 17 млн рублей. Гостей будут угощать исключительно отечественным алкоголем

Организация приема губернатора Петербурга на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году обойдется в 17 млн рублей, следует из данных портала госзакупок. Такова начальная цена конкурса, который объявил 15 февраля комитет по культуре.

По сравнению с прошлым годом прием подорожал на 2 млн рублей.

Как следует из техзадания, победитель конкурса должен будет подобрать площадку, которая будет вмещать не менее 1500 гостей. Развлекать публику будут музыканты, исполняющие классические, джазовые, эстрадные, инструментальные произведения или аранжировки.