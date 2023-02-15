В избиркомы новых регионов войдут те, кто участвовал в референдумах о вхождении в состав России

В избирательные комиссии ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей войдут те, кто возглавлял избиркомы во время проведения референдумов о вхождении в состав России. Об этом было объявлено на заседании Центральной избирательной комиссии 15 февраля, сообщает пресс-служба ЦИК.



Глава ЦИК России Элла Памфилова подчеркнула важность предстоящей работы комиссий.

«Именно поэтому ЦИК в первую очередь поддерживает тех, кто возглавлял избирательные системы этих регионов в важнейший рубежный момент современной истории - во время организации и проведения референдумов, подтвердивших желание граждан быть в России, быть вместе с Россией. Более того, именно в это время предлагаемые кандидатуры проявили себя как эффективные и ответственные руководители», – отметила она.