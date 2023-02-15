Как выжить без «Виагры». Почему не стоит горевать о том, что создатель препарата отказался поставлять его в Россию

Фото: Анатолий Жданов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Фармкомпания Viatris (подразделение Pfizer) остановила поставку препарата «Виагра» в Россию. Она предупреждала о его отзыве еще в прошлом году, но сегодняшнее сообщение, что «Виагры» теперь не будет, вызвало бурю эмоций, мол, одним корвалолом сыт не будешь. Не стоит расстраиваться: чего-чего, а этого добра всем нуждающимся точно хватит.



Патентная защита у Pfizer на «Виагру» — препарат от эректильной дисфункции — закончилась давно. За это время в мире у других производителей появились сотни его дженериков — препаратов с тем же действующим веществом — силденафилом. В России сейчас импортных таблеток силденафила действительно стало мало — в основном они представлены производителями, доставшимися Восточной Европе от социалистического прошлого. Например, есть «Максигра» от польского производителя «Польфарма». Словенская KPKA («Ново место») представлена препаратом «Визарсин».



Компания «Плива Хрватска» производит в Хорватии препарат «Динамико» с разным количеством таблеток в упаковках с разными дозировками. На специализированных сайтах можно заказать «Силденафил-Ксантис» от производителя из Словакии «Санека Фармасьютикалс». С Мальты к нам доставляют «Силденафил-Тева». Индия (производитель «Атена Драг Деливери Солюшнз») представлена торговым наименованием «Риджамп» — это таблетки, диспергируемые (растворяющиеся) в полости рта. А чтобы сосчитать российских производителей дженериков «Виагры», не хватит пальцев на руках и ногах. Они не проявляют большой фантазии, поэтому большинство из них продают лекарство под торговым наименованием «Силденафил». Это такие фармпредприятия, как «Озон», «Северная звезда», «Эвалар», «Биоком», «Вертекс», «Оболенское ФП», «Канонфарма» и другие. Хотя новые формы, не таблеточные, имеют и отличные от других торговые названия, например «Джент» — спрей для приема внутрь от «Фармамед.рф».



Напомним, популярная «Виагра» стала блокбастером на фармрынке благодаря своему «побочному» эффекту. Американская компания «Пфайзер» в начале 1990-х разрабатывала лекарство от стенокардии. Силденафил, который испытывали в этом качестве, ожиданий не оправдал, но участники испытаний мужского пола были довольны: потенция у них стала что надо! Неизвестно, легенда или правда, но рассказывают, будто многие отказались отдавать оставшиеся таблетки, когда неудавшиеся испытания закончились, а один из испытуемых даже проник в лабораторию, чтобы взять таблеток впрок.



Так побочный эффект — выраженное влияние на кровоток в области органов малого таза — превратил неудавшееся клиническое испытание в топовое. «Виагра» стала первым в мире таблеточным препаратом, который возвращал мужчине способность хотя бы на время избавляться от эректильной дисфункции. Создателей препарата удостоили Нобелевской премии в 1998 году. Но исследования продолжались — благодаря им силденафил стал одним из эффективных лекарств, применяющихся при редком и очень тяжелом заболевании — легочной гипертензии.



Когда в 2012 году в Петербурге журналисты обнаружили в госзакупках комитета по здравоохранению препарат силденафил, они возмущались: «Государственные деньги тратятся на импотенцию». Но чиновники закупали препарат вовсе не для улучшения эректильной функции. Он предназначался страдающим легочной гипертензией. Сегодня в аптеках города задержались оригинальные таблетки по 20 мг — 90 шт. в упаковке от производителя из Франции Fareva amboise (подразделение Pfizer) под торговым названием «Ревацио» для лечения легочной гипертензии стоимостью 16 450 рублей. Хотя, если и «Ревацио» покинет наш рынок, дженерик этого препарата тоже выпускается отечественной фармой («Силденафил кардио») — в такой же дозировке с 90 таблетками в упаковке стоит около 2,5 тысячи рублей, его производит компания «Северная Звезда НАО».



Когда патентная защита у «Виагры» подходила к концу, на мировой фармрынок вышла американская компания Eli Lilly со своим блокбастером — новой молекулой с международным непатентованным наименованием тадалафил, торговое наименование «Сиалис». Потом появилась «Левитра» (МНН варденафил) от компании «Байер».



Эти препараты есть в российских аптеках, в том числе в виде отечественных дженериков. Так что российским мужчинам есть чем поднять настроение.

Только прежде чем принимать любой из них, в том числе дженерик «Виагры», надо проконсультироваться с врачом — у каждого из них есть свои особенности и противопоказания. А учитывая, что требуются они, как правило, людям старшего возраста, это обязательно надо учитывать.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

