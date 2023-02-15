Порвали гармошку. Пассажирский автобус разорвало от удара о столб в Москве

Рейсовый автобус-гармошка попал в ДТП на северо-западе Москвы днем 15 февраля. От удара машину сложило пополам.
По предварительным данным, около полудня на Волоколамском шоссе, в районе дома 1, строение 2, по улице Водников, водитель автобуса №233 не справился с управлением и врезался в фонарный столб, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Мосгортранс». На кадрах с места ДТП видно, что у автобуса в результате ДТП разорвало защитный сильфон соединения двух секций.
Авария обошлась без пострадавших. Автобус следовал в парк, и пассажиров в салоне не было. Причины ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.