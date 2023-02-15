    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 0

    2 м/с, южн

    770мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd73.86eur79.34

    Порвали гармошку. Пассажирский автобус разорвало от удара о столб в Москве

    2637
    5 комментариев

    Рейсовый автобус-гармошка попал в ДТП на северо-западе Москвы днем 15 февраля. От удара машину сложило пополам.

    По предварительным данным, около полудня на Волоколамском шоссе, в районе дома 1, строение 2, по улице Водников, водитель автобуса №233 не справился с управлением и врезался в фонарный столб, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Мосгортранс». На кадрах с места ДТП видно, что у автобуса в результате ДТП разорвало защитный сильфон соединения двух секций.

    Авария обошлась без пострадавших. Автобус следовал в парк, и пассажиров в салоне не было. Причины ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с автобусомДТП со столбомМосква
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close