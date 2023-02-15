VK инвестирует 1 млрд рублей в разработку игрового движка

Компания VK планирует инвестировать в разработку собственного игрового движка с открытым исходным кодом 1 млрд рублей, сообщает РБК 15 февраля.



В течение этого года компания намерена сформировать команду и разработать инструментарий движка, а уже в 2024 году запустить бета-версию и начать работу с игровым сообществом — доработку, установку и адаптацию платформы и серверных решений, отметил гендиректор Владимир Кириенко. Уже в 2025 году, по его словам, пройдет полноценный релиз нового игрового движка.

О планах разработать игровой движок VK впервые сообщали еще в июле 2021 года. Стоимость реализации проекта тогда оценивалась в 3 млрд, а в число постоянных пользователей должны были войти не только игровые студии, но и вузы, колледжи и многопрофильные компании.