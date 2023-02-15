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    VK инвестирует 1 млрд рублей в разработку игрового движка

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    Компания VK планирует инвестировать в разработку собственного игрового движка с открытым исходным кодом 1 млрд рублей, сообщает РБК 15 февраля.

    В течение этого года компания намерена сформировать команду и разработать инструментарий движка, а уже в 2024 году запустить бета-версию и начать работу с игровым сообществом — доработку, установку и адаптацию платформы и серверных решений, отметил гендиректор Владимир Кириенко. Уже в 2025 году, по его словам, пройдет полноценный релиз нового игрового движка.

    О планах разработать игровой движок VK впервые сообщали еще в июле 2021 года. Стоимость реализации проекта тогда оценивалась в 3 млрд, а в число постоянных пользователей должны были войти не только игровые студии, но и вузы, колледжи и многопрофильные компании.

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