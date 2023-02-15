Жилье в Ломоносовском районе Ленобласти может подорожать на 30 тысяч рублей за метр

Средняя цена квадратного метра жилья в Ломоносовском районе Ленобласти составляет 130 тыс. рублей, что значительно ниже районов-соседей. По данным ГК «А101», при появлении здесь достаточного количества качественных проектов КОТ, стоимость «квадрата» в районе может вырасти на 30 тыс. рублей в ближайшие три года.

Для сравнения, в соседнем Петродворцовом средняя цена «квадрата» составляет 197 тыс. рублей, в Гатчинском — 160 тыс. рублей, Пушкинском — 154 тыс. рублей. Как отмечают аналитики, первичный рынок Ломоносовского района можно назвать одним из самых недооцененных среди всех областных и де-юре городских районов за пределами КАД.

