Жилье в Ломоносовском районе Ленобласти может подорожать на 30 тысяч рублей за метр

Средняя цена квадратного метра жилья в Ломоносовском районе Ленобласти составляет 130 тыс. рублей, что значительно ниже районов-соседей. По данным ГК «А101», при появлении здесь достаточного количества качественных проектов КОТ, стоимость «квадрата» в районе может вырасти на 30 тыс. рублей в ближайшие три года.
Для сравнения, в соседнем Петродворцовом средняя цена «квадрата» составляет 197 тыс. рублей, в Гатчинском — 160 тыс. рублей, Пушкинском — 154 тыс. рублей. Как отмечают аналитики, первичный рынок Ломоносовского района можно назвать одним из самых недооцененных среди всех областных и де-юре городских районов за пределами КАД.
— В южных районах петербургской агломерации уже заявлено около 1 млн кв. м жилья, и в ближайшие годы появится ещё
Как добавила эксперт, текущая ситуация на рынке жилья в локации открывает перспективы для инвесторов. Так, средняя цена кв. м в Ленобласти составляет 146 тыс. рублей против 223 тыс. рублей в городе, спрос на недвижимость в Петербурге по итогам 2022 года снизился на 31 %, а в Ленобласти — всего на 5 %. При этом на областной рынок выходят проекты с образовательной, развлекательной, рекреационной инфраструктурой, хорошей транспортной доступностью, продуманным благоустройством, применением «зелёного» строительства.