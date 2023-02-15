    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 0

    1 м/с, ю-в

    770мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd73.86eur79.34

    Жилье в Ломоносовском районе Ленобласти может подорожать на 30 тысяч рублей за метр

    368
    обсудить

    Средняя цена квадратного метра жилья в Ломоносовском районе Ленобласти составляет 130 тыс. рублей, что значительно ниже районов-соседей. По данным ГК «А101», при появлении здесь достаточного количества качественных проектов КОТ, стоимость «квадрата» в районе может вырасти на 30 тыс. рублей в ближайшие три года.

    Для сравнения, в соседнем Петродворцовом средняя цена «квадрата» составляет 197 тыс. рублей, в Гатчинском — 160 тыс. рублей, Пушкинском — 154 тыс. рублей. Как отмечают аналитики, первичный рынок Ломоносовского района можно назвать одним из самых недооцененных среди всех областных и де-юре городских районов за пределами КАД.

    — В южных районах петербургской агломерации уже заявлено около 1 млн кв. м жилья, и в ближайшие годы появится ещё 3–4 млн кв. м, — отметила директор по продажам в Санкт-Петербурге ГК «А101» Мария Орлова. — Активность девелоперов смещается на юг, потому что к северу от города интересных участков под застройку остается всё меньше. Развитие транспортной системы, в том числе за счет появления КАД-2, а также создание востребованных проектов комплексной застройки повысят интерес к локации и приведут к росту стоимости местного жилья.

    Как добавила эксперт, текущая ситуация на рынке жилья в локации открывает перспективы для инвесторов. Так, средняя цена кв. м в Ленобласти составляет 146 тыс. рублей против 223 тыс. рублей в городе, спрос на недвижимость в Петербурге по итогам 2022 года снизился на 31 %, а в Ленобласти — всего на 5 %. При этом на областной рынок выходят проекты с образовательной, развлекательной, рекреационной инфраструктурой, хорошей транспортной доступностью, продуманным благоустройством, применением «зелёного» строительства.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close