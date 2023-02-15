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    Школьник Валера спас соседку и весь дом от пожара. Загорелась сковорода — МЧС учит, что в таком случае делать

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    Подросток спас взрослую женщину во время пожара в Уфе. Об этом сообщает 15 февраля МЧС в своём телеграм-канале и даёт видеоинструкцию на случай такого возгорания.

    ЧП случилось в доме на Уфимском шоссе в январе. Женщина готовила еду на плите, и у неё на сковороде вспыхнуло раскалённое масло. Она стала заливать огонь водой, но стало только хуже. Произошёл резкий выброс пламени, и загорелся натяжной потолок. Огонь стремительно распространялся, квартиру заволокло едким дымом. Хозяйка начала задыхаться, но смогла добраться до двери и открыть её. Как раз в этот момент к её квартире подошёл соседский мальчик — 14-летний Валерий. Он позвонил пожарным и принялся тушить огонь, а затем проветрил квартиру и весь подъезд. К прибытию спасателей школьник полностью ликвидировал пожар.

    Рассматривается вопрос о награждении Валерия за проявленное мужество и отвагу, отмечают в МЧС.

    Что делать, если на сковороде загорелось масло? Заливать его водой ни в коем случае нельзя — огонь разгорится сильнее. МЧС в своём ролике показывает, как это происходит. Потушить воспламенившееся масло можно, например, содой — высыпать в сковороду целую пачку. Также можно засыпать огонь землёй. Помочь может и такой простой способ, как накрыть сковородку крышкой. Поступление кислорода прекратится, и огонь потухнет.

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