Школьник Валера спас соседку и весь дом от пожара. Загорелась сковорода — МЧС учит, что в таком случае делать

Подросток спас взрослую женщину во время пожара в Уфе. Об этом сообщает 15 февраля МЧС в своём телеграм-канале и даёт видеоинструкцию на случай такого возгорания.



ЧП случилось в доме на Уфимском шоссе в январе. Женщина готовила еду на плите, и у неё на сковороде вспыхнуло раскалённое масло. Она стала заливать огонь водой, но стало только хуже. Произошёл резкий выброс пламени, и загорелся натяжной потолок. Огонь стремительно распространялся, квартиру заволокло едким дымом. Хозяйка начала задыхаться, но смогла добраться до двери и открыть её. Как раз в этот момент к её квартире подошёл соседский мальчик — 14-летний Валерий. Он позвонил пожарным и принялся тушить огонь, а затем проветрил квартиру и весь подъезд. К прибытию спасателей школьник полностью ликвидировал пожар.

