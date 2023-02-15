Журналистку приговорили к шести годам колонии за фейки об армии: новости СВО за 15 февраля

Гособвинение запрашивало девять лет колонии для барнаульской журналистки Марии Пономаренко Фото: Иван Митюшев / 29.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



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Барнаульскую журналистку приговорили к шести годам колонии за фейки о ВС РФ Ленинский районный суд Барнаула приговорил к шести годам колонии журналистку издания RusNews Марию Пономаренко, которую арестовали в апреле прошлого года по делу о распространении фейков о ВС РФ. Причиной стал пост журналистки об обстреле драматического театра в Мариуполе. Адвокат Марии Пономаренко Дмитрий Шитов сообщил, что суд также запретил ей заниматься журналистской деятельностью в течение пяти лет. Гособвинение запрашивало для Пономаренко девять лет колонии. Как пояснил адвокат, в полиции не смогли узнать, с какого IP-адреса был опубликован пост.

В мае Мария Пономаренко была этапирована в СИЗО Барнаула — там у нее было диагностировано истерическое расстройство личности. Адвокат журналистки передавал, что в камере его подзащитной, страдающей клаустрофобией, единственное окно заклеено серой пленкой. В сентябре журналистка его разбила, за что была отправлена в карцер. Впоследствии суд отказался перевести ее под домашний арест. На свободе у нее остались две несовершеннолетние дочери. Спикер Совфеда предложила маркировать «вражеские» телеграм-каналы

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила маркировать телеграм-каналы с «враждебной к России информацией». Она предложила Роскомнадзору ввести единые значки для «вражеских каналов» по аналогии с маркировкой иноагентов и нежелательных организаций. Также Матвиенко попросила ведомство опубликовать список телеграм-каналов, за которыми, по ее мнению, «прячутся наши недруги».

Позднее в Роскомнадзоре сообщили, что пока не получали предложение Матвиенко о маркировке и составлении перечня телеграм-каналов, которые администрируются из недружественных стран и маскируются под российские.

— В случае поступления оно будет рассмотрено в соответствии с компетенцией ведомства, — сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

В Ростове-на-Дону задержали члена полка «Азов»* В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, который был членом украинского полка «Азов»*. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, гражданин вступил в полк в 2016 году. После этого мужчина приехал в Россию под видом беженца. ФСБ утверждает, что в Ростове-на-Дону он «вел пропаганду террористической организации среди молодежи». В его доме были обнаружены и изъяты соответствующие агитационные материалы и символика «Азова»*.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту участия в деятельности террористической организации. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 20 лет.

* Внесен в список террористических организаций и запрещен в России. Сотрудники ФСБ задержали украинца, причастного к диверсиям на Московской железной дороге Сотрудники ФСБ задержали украинца, который причастен к диверсиям на объектах Московской железной дороги. По данным следствия, преступник был завербован польскими спецслужбами, после его направили в Россию через Латвию. Как сообщили в пресс-службе ФСБ, в конце ноября 2022 года для осуществления террористической деятельности он был направлен под видом беженца из Латвии в Россию с целью легализации и получения российского гражданства. Он поджег шкафы сигнализации и блокировки на железной дороге по указанию СБУ. Также в ФСБ рассказали, что задержанный диверсант был вынужден стать агентом СБУ из-за угроз его дочери.

Еврокомиссия предложила запретить поставки компонентов для электроники в Россию Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что планируется ввести в очередном пакете санкций против России. В частности, предлагается: ввести экспортный контроль в отношении 47 компонентов для электроники, которые можно использовать в системах вооружения, включая беспилотники, ракеты и вертолеты;

ввести экспортный контроль за поставками редкоземельных материалов и тепловизоров, товаров для строительного сектора;

ввести дальнейший запрет на экспорт на сумму более 11 миллиардов евро. Будет уделено внимание таким товарам, как электроника, спецтранспорт, детали машин, запчасти для грузовиков и реактивных двигателей.

Еврокомиссия предлагает пополнить санкционные списки, включив в них в том числе журналистов и военных. ЕС также впервые введет санкции против нероссийских структур, так как они имеют отношение к поставкам в РФ товаров двойного назначения. Речь идет о семи организациях в Иране.



Минюст Швейцарии признал незаконной конфискацию российских частных активов Минюст Швейцарии опубликовал коммюнике на сайте федерального совета (правительства), в котором признал незаконной конфискацию российских частных активов. К такому выводу пришла рабочая группа под руководством Федерального управления юстиции Швейцарии.

— В связи с международными предложениями использовать замороженные российские активы для восстановления Украины Федеральный совет запросил официальное разъяснение правовых оснований для таких действий. Рабочая группа <…> пришла к выводу, что конфискация частных российских активов противоречит конституции и существующему правопорядку, — говорится на сайте правительства Швейцарии.

Однако в этом же документе Минюст подчеркнул, что в независимости от дискуссий на эту тему Швейцария продолжит поддержку Украины.



Между тем постпреды стран ЕС ранее в среду одобрили формирование рабочей группы для применения блокированных активов РФ в интересах восстановления Украины. Целью рабочей группы будет определить способы использования замороженных активов РФ в соответствии с законодательством ЕС.

