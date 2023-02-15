В одну трубу вливается, в другую — выливается: почему подача и отведение воды в новостройке не так просты, как кажется

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Инженерия новостроек постоянно «умнеет», «зеленеет», и ее уже не сравнить с тем, что было еще несколько лет назад. Это касается и систем водоснабжения и водоотведения — меняется всё, начиная от материалов и заканчивая монтажом и учетом потребления. В прошлом году в силу большой импортозависимости эта часть стройки столкнулась с последствиями санкций и новыми вызовами, однако большинство застройщиков оперативно решили проблему с заменой поставщиков «водяной» инженерии.

Снабдить, отвести, очистить

Инженерные системы водоснабжения — это схема, состоящая из многих элементов. Они не только поставляют воду в новостройку и квартиры, но и отводят ее, а также отвечают за очистку на входе. Как отметили в пресс-службе Setl Group, системы водоснабжения бывают коллекторные и стояковые. Туда входят трубы, запорная и предохранительная арматура, фильтры, обратные клапаны, насосы и прочее.

Владимир Павлов, руководитель службы технического заказчика филиала ГК «А101» в Санкт-Петербурге, пояснил, что в современных новостройках для подачи воды, как правило, используются системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Для приготовления горячей воды в помещении индивидуального теплового пункта (ИТП) устанавливается теплообменник, где происходит теплообмен между водой из тепловой сети и холодной водой, поступающей из водопроводной сети. Далее циркуляционные трубопроводы и насосы создают непрерывное движение воды по замкнутому контуру, поддерживая температуру горячей воды у водоразборного крана 50–60 градусов. За отвод воды отвечает системы хозяйственно-бытовой и дождевой канализаций.



— В жилых домах ГК «А101» мы используем систему стояков — вертикальных трубопроводов, проходящих через все этажи, — отметил Павлов. — Мы прокладываем трубопроводы в нише лестнично-лифтового холла, откуда обеспечивается ввод в квартиру трубопроводов горячей и холодной воды, а вся необходимая инфраструктура (фильтры и регуляторы давления) находится в распределительных шкафах. В случае аварийной ситуации это позволяет отключить отдельную квартиру, проверить давление, отрегулировать потребителей и минимизировать ущерб, не прекращая подачу воды соседям. Разводка до квартир и в квартире выполняется в полу. Кроме того, в наших домах коллекторная квартирная разводка — каждый смеситель соединен отдельным трубопроводом с общим коллектором, присоединенным к стояку. Эта система позволяет снизить гидравлическую неустойчивость работы внутренних сетей. Например, в случае резкого изменения температуры воды при включении смесителей у соседей или смежном помещении.



Что касается водоочистки, то, как добавил Владимир Павлов, качество воды, поступающей от Водоканала в централизованные водопроводные сети города, соответствует ГОСТ «Питьевая вода». Далее вода поступает в новые внутриплощадочные и внеплощадочные сети водопровода объектов — у компании они выполнены из качественных современных полимерных материалов проверенных поставщиков трубопроводов, так что в квартиры поступает вода питьевого качества.

— Обычно системы очистки представляют из себя химическую водоподготовку с последующей механической очисткой и обеззараживанием, — продолжил Андрей Паньков, заместитель генерального директора по производственным вопросам Объединения «Строительный трест». — Существуют также системы, построенные на высокопроизводительных обратноосмотических системах, однако подобные решения очень дорогие в эксплуатации. Стоит отметить, что любая централизованная очистка требует постоянных дополнительных затрат на закупку расходных материалов и элементов, которая ложится на плечи жильцов. По моему мнению, это оправдано в домах высокого класса, где люди готовы оплачивать дополнительные 3–5 тыс. рублей в месяц на содержание этой системы.



Инженерные перемены

За последние десятилетия произошли изменения в системе водоснабжения — как отметили в Setl Group, это связано прежде всего с увеличением этажности и изменением норм проектирования и строительства.

— Появились более сложные смесители и другая водоразборная арматура, — добавили представители холдинга. — Сегодня горячее водоснабжение в новых домах выполняется только по закрытой схеме. То есть подготовленная вода от ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» подогревается в теплообменных аппаратах сетевой водой из тепловых сетей. Появились насосы с частотным регулированием, которые подают воду на любые этажи. Высокотехнологичная арматура позволяет регулировать температуру горячей воды в автоматическом режиме. А точное регулирование температуры (отсутствие недогрева) позволяет экономить воду. Также сегодня применяются трубы из полимерных материалов (полиэтилен и полипропилен) вместо металлических — соответственно, вода не загрязняется, пока идет до квартиры.



Условно основным новшеством в современном водоснабжении Андрей Паньков назвал применение коллекторной разводки, которая, по сравнению с традиционной разводкой по стоякам, дает возможность избежать лишних транзитов в квартирах и, как следствие, уменьшить их зависимость друг от друга.

— В водоотведении из условных новинок можно назвать чугунные безраструбные трубы (SML) и насосные станции, которые, благодаря микроконтроллерному управлению, обеспечивают постоянное давление и расход по трубам водоснабжения без существенных колебаний, — добавил эксперт.



— За последние годы мы значительно продвинулись в плане модернизации инженерной инфраструктуры жилого фонда: новые технологии и оборудование позволяют избежать ненужного расхода воды, перебоев в водоснабжении, минимизировать энергопотребление при повышении управляемости сетей, — продолжил Владимир Павлов. — Нам удалось снизить и трудозатраты, максимально автоматизировав процессы водоснабжения и водоотведения. Пример таких нововведений — применение системы магистральных трубопроводов, проходящих через все этажи здания в нише лестнично-лифтовых холлов, коллекторная поквартирная разводка, наличие узлов учета на входе в здание и поквартирных счетчиков, раздельный учет жилого фонда и коммерческих помещений (отдельные счетчики для МОП). Кроме того, в домах ГК «А101» горячая вода готовится не в котельной и не газовыми котлами, а в специальном индивидуальном тепловом пункте, поступая затем в систему циркуляции. Таким образом, мы не только поднимаем качество горячего водоснабжения, но и не гоняем воду «вхолостую».



Оперативное решение

В прошлом году в связи с санкциями и уходом ряда поставщиков инженерии вопрос оперативного импортозамещения встал ребром, но перестройка отрасли не заняла много времени.

— Были некоторые незначительные задержки с поставкой труб, как полимерных, так и чугунных, но при этом довольно быстро приходили аналоги отечественного или «дружественного» производства, — говорит Андрей Паньков. — Также после введения санкций были сложности с насосным оборудованием, но на текущий момент все проблемы решены и дефицита нет.



— После ухода с российского рынка части западных компаний, производивших насосное, балансировочное и запорное оборудование, санфаянс и трубопроводы, нам удалось оперативно подобрать не уступающие в качестве аналоги, — добавил Владимир Павлов. — Технологии и материалы европейских производителей успешно замещается товарами из Турции, Казахстана, Китая, Беларуси, а также отечественной продукцией.



«Импортозамещение в данной области довольно существенное, мы уже много лет используем трубопроводы, запорную арматуру, теплообменное оборудование отечественного производства», — отметили в Setl Group.

Экономь сам

Технологии водообеспечения и водоотведения дома играют роль дополнительного атрибута и на цену жилья особо не влияют — тут куда важнее качество монтажа, отметил Андрей Паньков. Однако на потреблении ресурсов можно экономить, и тут уже далеко не всё зависит от застройщика.

— Задача экономии на ресурсах может решаться только потребителем ресурса, — уточнил он. — В современном сантехническом оборудовании (кранах, душевых гарнитурах и т.п.) создается много «зелёных фишек», таких как экономайзеры, разного рода режимы формирования струи, сенсорное автовыключение и т.д. За счёт такого современного оборудования коммунальные платежи могут быть скорректированы в меньшую сторону.



— Применяемые в жилых домах ГК «А101» технологические решения (такие как система распределительного магистрального трубопровода в нише лестнично-лифтовых холлов, коллекторная квартирная разводка, вынос регуляторов давления и счетчиков за пределы квартиры и т.д.) незначительно удорожают первичную стоимость квартир, но в то же время помогают жильцам существенно сэкономить на потреблении коммунальных ресурсов, — добавил Владимир Павлов. — На мой взгляд, первый шаг к экономии — это грамотный мониторинг и учет потребления ресурса. Поэтому приборы учета должны быть оборудованы как на входе в здание, так и для каждой квартиры.

Не менее важно предусмотреть системы обнаружения утечек воды, которые позволяют дистанционно оповещать и ликвидировать аварии на трубопроводах. Как пояснил эксперт, для этого требуется установка современной водоразборной арматуры, обеспечивающей сокращение расхода питьевой воды. Это может быть автоматическая арматура, арматура с керамическими уплотнениями, смесители с одной рукояткой, термостаты и другое оборудование. Ну а применение труб из полимерных материалов с гладкой внутренней поверхностью позволяет избежать зарастания трубы, а насосные агрегаты с регулируемым приводом позволят поддерживать требуемое расчетное давление воды независимо от колебаний давления в системе водоснабжения, подытожил Павлов.



Анна Романова, «Фонтанка.ру»