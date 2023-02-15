«Никто не понимает, что происходит». В МЧС рассказали, зачем ночью к «Чкаловской» съехались полиция и пожарные

Редкие ночные прохожие, оказавшиеся около 2 часов 15 февраля у метро «Чкаловская» в Петроградском районе, были сильно встревожены. Станцию окружили полицейские и пожарные машины. «Никто не понимает, что происходит», — писали в редакцию «Фонтанки» читатели. На самом деле никакого ЧП там не было, всё прошло по плану.

Отрабатывалась вводная по ликвидации возгорания на станционной тягово-понизительной подстанции. Участники тренировки отработали слаженность действий, эвакуировали «пострадавших» и ликвидировали условный очаг возгорания. Заодно проверили системы жизнеобеспечения метрополитена: тоннельную вентиляцию, противопожарный водопровод, первичные средства пожаротушения и СИЗ, средства связи и оповещения.

Пожарные и спасатели регулярно проводят учения в метрополитене, чаще всего по ночам — чтобы отработать максимальное количество возможных ситуаций, не парализуя транспортное сообщение города. Это важная задача, так как от слаженной работы разных служб иногда зависят сотни жизней.



«Целью тренировок в метро является не только отработка тактических действий по спасению, эвакуации людей и ликвидации очага условного возгорания, но и грамотное взаимодействие с сотрудниками питерской подземки, ведь именно на их плечи ложится задача по выполнению целого алгоритма действий в первые минуты после ЧП», — отмечается в сообщении.

