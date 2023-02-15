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    «Никто не понимает, что происходит». В МЧС рассказали, зачем ночью к «Чкаловской» съехались полиция и пожарные

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    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
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    Редкие ночные прохожие, оказавшиеся около 2 часов 15 февраля у метро «Чкаловская» в Петроградском районе, были сильно встревожены. Станцию окружили полицейские и пожарные машины. «Никто не понимает, что происходит», — писали в редакцию «Фонтанки» читатели. На самом деле никакого ЧП там не было, всё прошло по плану.

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    Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, минувшей ночью на «Чкаловской» проводили совместные учения пожарно-спасательных подразделений и работников метрополитена.

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    Отрабатывалась вводная по ликвидации возгорания на станционной тягово-понизительной подстанции. Участники тренировки отработали слаженность действий, эвакуировали «пострадавших» и ликвидировали условный очаг возгорания. Заодно проверили системы жизнеобеспечения метрополитена: тоннельную вентиляцию, противопожарный водопровод, первичные средства пожаротушения и СИЗ, средства связи и оповещения.

    пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

    Пожарные и спасатели регулярно проводят учения в метрополитене, чаще всего по ночам — чтобы отработать максимальное количество возможных ситуаций, не парализуя транспортное сообщение города. Это важная задача, так как от слаженной работы разных служб иногда зависят сотни жизней.

    «Целью тренировок в метро является не только отработка тактических действий по спасению, эвакуации людей и ликвидации очага условного возгорания, но и грамотное взаимодействие с сотрудниками питерской подземки, ведь именно на их плечи ложится задача по выполнению целого алгоритма действий в первые минуты после ЧП», — отмечается в сообщении.

    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

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