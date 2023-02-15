В Красноярске двух старшеклассников будут судить за лжеминирования детских садов и школ в разных регионах

Двое 18-летних приятелей из Красноярска окажутся на скамье подсудимых по уголовному делу о заведомо ложных сообщениях об актах терроризма. Им вменяют лжеминирования детских садов и школ в разных регионах России.

Как 15 февраля сообщает краевой Следственный комитет, следствие полагает, что юноши-старшеклассники вступили в Интернете в переписку с неизвестными злоумышленниками и по их просьбе рассылали сообщения о ложных заминированиях школ и детских садов Красноярска, Иваново, Тольятти и Тюмени. Одному из молодых людей предъявлено обвинение в совершении 10 эпизодов преступлений, второй разослал угрозы единожды.