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    Сон жителей улицы Руднева прервал пожар. Пламя вырывалось из окон

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    Квартирный пожар тушили сотрудники МЧС ночью 15 февраля в Выборгском районе Петербурга. Сигнал о возгорании на улице Руднева поступил около часа ночи.

    «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    По данным ГУ МЧС, в доме 3, корпус 1, на втором этаже в «трешке» выгорели 8 квадратных метров. Очевидцы опубликовали фото пожара в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». На кадрах языки пламени вырываются из окна лоджии.

    К 01:37 возгорание было ликвидировано силами 17 человек личного состава ГУ МЧС. Сведения о пострадавших в ведомство не поступали.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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