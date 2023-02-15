Сон жителей улицы Руднева прервал пожар. Пламя вырывалось из окон

Квартирный пожар тушили сотрудники МЧС ночью 15 февраля в Выборгском районе Петербурга. Сигнал о возгорании на улице Руднева поступил около часа ночи.
«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
По данным ГУ МЧС, в доме 3, корпус 1, на втором этаже в «трешке» выгорели 8 квадратных метров. Очевидцы опубликовали фото пожара в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». На кадрах языки пламени вырываются из окна лоджии.
К 01:37 возгорание было ликвидировано силами 17 человек личного состава ГУ МЧС. Сведения о пострадавших в ведомство не поступали.