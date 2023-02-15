    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, южн

    770мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd73.86eur79.34

    Депутаты Госдумы предложили запустить ипотеку на новостройки под 5 %

    1731
    12 комментариев

    Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предлагает запустить ипотеку на новостройки под 5 % и без использования бюджетных средств. Соответствующие рекомендации он направил в ЦБ, Минстрой и правительство. В пресс-службе кабмина подтвердили, что в аппарат правительства РФ документ поступил, пишут 15 февраля «Известия».

    Согласно идее депутатов, ЦБ будет предоставлять кредиты банкам под залог ранее выданной ипотеки под 2 % годовых. Наценка банка составит 2–3 %, и в результате конечная ставка не должна быть выше 5 %. Данная мера, как рассчитывают эксперты, сделает жильё более доступным и приведёт к повышению спроса на 20 %. Сейчас программа льготной ипотеки на новостройки под 8 % действует только до середины 2024 года.

    В ЦБ полагают, что льготные программы кредитования должны быть не всеобщими, а адресными. Если придётся выдавать такую ипотеку в масштабах страны, надо будет поддерживать более высокую ключевую ставку, а другие кредиты станут менее доступны. По оценке экспертов, основной риск инициативы — формирование пузыря на рынке недвижимости.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ГосдумаГосдума РФЦБЦентробанкИпотекаИпотека на новостройки
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close