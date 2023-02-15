Депутаты Госдумы предложили запустить ипотеку на новостройки под 5 %

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предлагает запустить ипотеку на новостройки под 5 % и без использования бюджетных средств. Соответствующие рекомендации он направил в ЦБ, Минстрой и правительство. В пресс-службе кабмина подтвердили, что в аппарат правительства РФ документ поступил, пишут 15 февраля «Известия».



Согласно идее депутатов, ЦБ будет предоставлять кредиты банкам под залог ранее выданной ипотеки под 2 % годовых. Наценка банка составит 2–3 %, и в результате конечная ставка не должна быть выше 5 %. Данная мера, как рассчитывают эксперты, сделает жильё более доступным и приведёт к повышению спроса на 20 %. Сейчас программа льготной ипотеки на новостройки под 8 % действует только до середины 2024 года.

