Депутаты Госдумы предложили запустить ипотеку на новостройки под 5 %

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предлагает запустить ипотеку на новостройки под
Согласно идее депутатов, ЦБ будет предоставлять кредиты банкам под залог ранее выданной ипотеки под
В ЦБ полагают, что льготные программы кредитования должны быть не всеобщими, а адресными. Если придётся выдавать такую ипотеку в масштабах страны, надо будет поддерживать более высокую ключевую ставку, а другие кредиты станут менее доступны. По оценке экспертов, основной риск инициативы — формирование пузыря на рынке недвижимости.