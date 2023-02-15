Туроператоры в России ожидают резкий рост спроса на поездки в Иран

Ассоциация туроператоров России (АТОР) ожидает резкий рост спроса на поездки в Иран после подписания между странами соглашения о безвизовом режиме. Об этом 15 февраля заявила глава ассоциации Майя Ломидзе.

«С нашей стороны выполнены все условия, сформирован список туроператоров, которые могут работать по нему. Сейчас всё находится на иранской стороне», — сказала она.

По словам Ломидзе, интерес и с другой стороны колоссальный, но пока Россия не входит даже в десятку самых востребованных направлений в Иране.



Тегеран и Москва ведут переговоры о введении безвизового режима в 2023 году. Иран ждет ответа от РФ и готов как можно скорее отменить визы.