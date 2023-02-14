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    Пятерых уложили лицом в асфальт после ударного набега на супермаркет на Ветеранов

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    В не самых удобных позах закончился набег на супермаркет в Кировском районе Петербурга для пятерых молодых людей 14 февраля.

    Компания решила сэкономить на походе за продуктами в магазин на проспекте Ветеранов, 105, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Около двух часов дня посетители прошествовали к полкам, без лишних раздумий выбрали закуску, предусмотрительно захватили алкоголь и так же решительно направились к выходу.

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    Манёвр с обходом касс не укрылся от сотрудника. Оценив численное превосходство, пистолет и прощальное крепкое словцо, он предпочёл нажать тревожную кнопку.

    ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

    Пиршество не состоялось. Компанию по «горячим следам» неподалёку от магазина задержал наряд ОВО Кировского района. Изъяты еда, напитки и аэрозольный «Удар».

    Задержанных увезли отмечать день Валентина в отдел полиции. Как уточняют, каждый из них уже попадался на административных правонарушениях, двое имеют опыт в грабеже и кражах.

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