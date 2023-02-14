Синяки на всех конечностях. Девушка Нобоа сняла побои после заявления о неверности и насилии со стороны футболиста «Сочи»

Девушка игрока Сочи Кристиана Нобоа обратилась к медикам чтобы зафиксировать побои. Ее отпустили домой, выслушав все жалобы и пересчитав синяки.
Медицинские документы Кевиам Касо получило эквадорское издание Expreso 14 февраля. В них сказано, что у нее синяки на обеих руках и ногах. Также она жаловалась на головную боль и резкую боль в плече и запястье. Девушке рекомендовали постельный режим и более глубокое обследование.
По версии Касо, которую описывает портал Woman.ru, два дня назад она пришла в общий с Нобоа номер отеля в Дубае, где застала его с двумя проститутками. Злой футболист, уверяет девушка, избил ее.
Сам Нобоа назвал всю историю ложью. По его словам, он был в другом отеле, а она напилась и ударилась головой об стену.
Нобоа в России с 2007 года, играл за шесть клубов, включая «Зенит», сейчас полузащитник «Сочи».