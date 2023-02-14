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    Синяки на всех конечностях. Девушка Нобоа сняла побои после заявления о неверности и насилии со стороны футболиста «Сочи»

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    Девушка игрока Сочи Кристиана Нобоа обратилась к медикам чтобы зафиксировать побои. Ее отпустили домой, выслушав все жалобы и пересчитав синяки.

    Медицинские документы Кевиам Касо получило эквадорское издание Expreso 14 февраля. В них сказано, что у нее синяки на обеих руках и ногах. Также она жаловалась на головную боль и резкую боль в плече и запястье. Девушке рекомендовали постельный режим и более глубокое обследование.

    По версии Касо, которую описывает портал Woman.ru, два дня назад она пришла в общий с Нобоа номер отеля в Дубае, где застала его с двумя проститутками. Злой футболист, уверяет девушка, избил ее.

    Сам Нобоа назвал всю историю ложью. По его словам, он был в другом отеле, а она напилась и ударилась головой об стену.

    Нобоа в России с 2007 года, играл за шесть клубов, включая «Зенит», сейчас полузащитник «Сочи».

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