Синяки на всех конечностях. Девушка Нобоа сняла побои после заявления о неверности и насилии со стороны футболиста «Сочи»

Девушка игрока Сочи Кристиана Нобоа обратилась к медикам чтобы зафиксировать побои. Ее отпустили домой, выслушав все жалобы и пересчитав синяки.

Медицинские документы Кевиам Касо получило эквадорское издание Expreso 14 февраля. В них сказано, что у нее синяки на обеих руках и ногах. Также она жаловалась на головную боль и резкую боль в плече и запястье. Девушке рекомендовали постельный режим и более глубокое обследование.

По версии Касо, которую описывает портал Woman.ru, два дня назад она пришла в общий с Нобоа номер отеля в Дубае, где застала его с двумя проститутками. Злой футболист, уверяет девушка, избил ее.