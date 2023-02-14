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    Смольный распилил газетный киоск на Савушкина. Владелец утверждает, что сдвинул его, чтобы не перегораживать вход в магазин

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    Центр повышения эффективности использования государственного имущества 14 февраля демонтировали киоск с прессой на улице Савушкина, 7. Визит работников стал сюрпризом для его владельцев.

    Как рассказала «Фонтанке» Елена Чуркина, руководитель регионального филиала ГК «Кардос», которой принадлежит торговая точка, компания имеет действующий договор с городом и долгов по аренде не накопила. «Единственное незначительное нарушение, которое имелось, — это то, что из-за наличия крыльца и входа в здание киоск пришлось сместить на метр, иначе мы бы перегородили вход в банк и магазин», — пояснила она.

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    По словам топ-менеджера, сотрудники пытались объяснить ситуацию комитету по контролю за имуществом, который курирует ЦПЭИГИ. Те сначала настаивали, что договор аренды с ООО «Ника» по этому участку закончился в 2019 году, рассказывает Елена Чуркина. После предъявления действующего договора с ООО «Кардос Ритейл» со сроком действия до 2024 года чиновники обнаружили, что киоск вышел за границы участка, и продолжили демонтаж. «Стоит также отметить, что наши продавцы категорически отрицают факт наличия на киоске каких-либо уведомлений», — подчеркивает она.

    В ККИ «Фонтанке» сообщили, что киоск на Савушкина был «размещен предпринимателем за пределами границ отведенного договором землепользования на земельном участке, свободном от прав третьих лиц». Это и послужило основанием для сноса.

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