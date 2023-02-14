В 2024 году в Янино построят детский сад на 200 детей

В Янино во Всеволожском районе Ленобласти началось строительство детского сада на 200 мест. Как уточняют в компании «КВС», ввести его в эксплуатацию планируется в конце 2024 года.

В трехэтажном здании детского сада расположатся спальни, помещения для кружков, игровые комнаты и многое другое. На прилегающей территории обустроят отдельные площадки для разных возрастов.



Этот садик станет вторым на территории ЖК «Ясно.Янино», первый открылся в апреле 2021 года. Сейчас здесь две ясельные и семь дошкольных групп, всего сюда ходят 200 детей.

