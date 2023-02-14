Самое доброе СМИ Петербурга. Жители Петроградской стороны запустили подкаст об острове

Фото: предоставлено Ильей Чертковым Поделиться Поделиться





Соседи с Петроградской стороны объединились, чтобы создать районное СМИ. Актуальная повестка с «сосулями», голубыми автобусами и пожарами их не интересует. Петербуржцы заглянули вглубь острова, чтобы познакомиться поближе с его обитателями, то есть со своими соседями. Один из авторов подкаста «Остров Live» Илья Чертков рассказал «Фонтанке», как появился запрос на позитив и почему важно на него реагировать.



Фото: предоставлено Ильей Чертковым Поделиться Поделиться





— Илья, как появилась идея создания подкаста?

— На Петроградской высокая социальная активность соседей, есть несколько телеграм-чатов, пабликов. Где-то год назад появилась дискуссия о том, как бы нам сделать что-то вроде собственного позитивного СМИ. Так как я связан с медиа и производством разного контента, то предложил сделать соседям наш петроградский подкаст. Мы собирались офлайн и долго обсуждали, как это должно быть. Нашли студию и договорились, что будем проводить записи. Сначала записали вперёд 5–6 выпусков, а потом уже запустили паблик в «ВКонтакте». И стали один-два раза в неделю выкладывать новые выпуски. С тех пор держим темп. В мае нам будет ровно год.



— У соседей был запрос именно на позитивное медиа?

— Такой запрос был, как мне кажется, от большинства участников нашего сообщества. Существует очень много СМИ, и делать ещё одно, которое будет производить ещё один набор по сути тех же новостей, — это бессмысленная работа. Мы, когда первые разы встречались в офлайне, договорились, что у нас не будет политики, что называется актуальных новостей, не будет происшествий и конфликта мнений. То есть мы не устраиваем историй: прививочники против антипрививочников, собачники против антисобачников, за парковки и против парковок.



— У вас получился антихайповый проект.

— По сути, да. Нас самим удивительно, что наибольший отклик у наших слушателей вызвали истории биографического, исторического характера. Мы запустили сейчас проект «Петроградские династии» про людей, которые живут тут несколько поколений. Сейчас много предложений, чтобы стать гостями этой рубрики. И меня это очень радует, потому что есть запрос на сюжеты не новостного характера.



— А как вы ищете такие династии?

— Мы сделали объявление в телеграм-группах и пабликах. И дальше методом сарафанного радио. Сначала постучались одни, потом вторые, потом третьи. Сейчас мы как раз думаем, как организовать запись, когда часть семьи живет на Петроградке, часть — давно за рубежом и часть — в других городах России.



— Сколько человек задействовано в производстве подкаста?

— У нас шесть постоянных авторов и звукорежиссер. Это все соседи, так что периодически мы встречаемся на улицах, в булочных, аптеках. Это абсолютно добровольная история. Мы деньги за эту работу не получаем, только тратим. Тратим деньги и собственное время, и все это с позитивом.

— Расскажите о рубриках в вашем подкасте.

— Рубрика «Бутерброд с Маслоу» — это околопсихологические и околокультурологические темы. У нас есть историческая рубрика, посвящённая известным архитектурным объектам, историческим персонажам. Один из первых выпусков был посвящён Казанове в Санкт-Петербурге как раз с упором на Петроградский район. В этой же рубрике был выпуск про Князь-Владимирский собор, Каменноостровский проспект, с. Последние две недели записали очень много подкастов, которые ещё только будут выкладываться. Появилась музыкальная рубрика, посвящённая музыкальной тусовке Петроградки, начиная с котельной Цоя. Также появится рубрика «Петроградский образ жизни» — это про спортивные заведения, яхт-клубы, тиры… Ещё есть рубрика, которая посвящена малому бизнесу: от крошечных винных лавок до авторских ресторанов.



— Сами давно здесь живете?



— Я петербуржец. Всю сознательную жизнь на Петроградке работал. Переехал во взрослом возрасте.

— Что бы вы сказали участникам вечного спора, где круче — на Петроградской, Васильевском или в центре?

— Я бы всем пожал руки. У меня огромная любовь к Васильевскому острову. Я всегда спокойно признаю, что для меня Васильевский остров и Петроградская сторона равнозначны, а Центральный район, Адмиралтейский — они в каких-то аспектах не только не уступают нам, но и превосходят. Но душой я, конечно, с Петроградкой.



— Ваша рабочая жизнь связана с созданием брендов?

— Да, я много чем занимаюсь —и созданием брендов, и маркетингом. Но я разделяю себя в коммерческой деятельности и в подкасте, чтобы это не пересекалось. Этого же подхода придерживаются все коллеги. Мы стараемся своё рабочее минимизировать, чтобы это не превращалось в назойливую рекламу. Если вы обратили внимание, у нас нет рекламных интеграций. Надеюсь, их не будет и это останется проектом петроградцев про петроградцев.

— Ваш подкаст способствует созданию бренда Петроградской стороны?

— У нас зреет эта идея. У Петроградки давным-давно есть своё лицо. У нас есть что-то вроде черновика фирменного стиля, районной айдентики. И мы, наверно, его на годовщину проекта покажем. Но эта история скорее будет носить шутливо-развлекательный характер.

— Если говорить о некой миссии, как вы её для себя сформулировали?



— Мы постоянно на эту тему ведем дискуссии. Петроградская объединяет самых разных людей, и мы хотим все это многообразие показать. Зачастую так получается, и нам об этом пишут в личных сообщениях, что ты живешь в режиме работа — сон — работа, а потом выясняется, что у тебя за углом детская школа архитектора, или рядом необычный художественный салон, или барышня, которая проводит уникальные экскурсии по Петроградскому району. Мы бы хотели, чтобы жители Петроградки все больше о ней узнавали.

Беседовала Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

