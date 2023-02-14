На Васильевском острове открылся МФЦ с картинами и экобоксами

На Васильевском острове, на Наличной улице — неподалеку от станции метро «Приморская» открылся новый Многофункциональный центр. Он разместился в торгово-офисном центре, построенном СК «Дальпитерстрой».
Как отметили в строительной компании, в МФЦ работают 30 окон приема и выдачи документов, в том числе пять — для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Очередью управляет электронная система, в зале работает цифровой голосовой консультант. Не дожидаясь получения результатов «в окошке», заявители могут получить их в постамате автоматически.
Кроме того, в МФЦ есть коворкинг из трех рабочих мест с доступом в интернет, оборудованная детская зона, специализированные боксы для использованных батареек и электроламп, а также есть возможность зарядить телефон, выпить кофе и сделать фото на документы.
Сейчас в МФЦ проходит выставка работ учащихся Санкт‑Петербургского государственного академического художественного лицея им. Б. В. Иогансона при Российской академии художеств.
Девятиэтажный торгово-офисный центр класса «В+», где разместился МФЦ — один из крупнейших на северо-западе. Его общая площадь — около 40 тыс. кв. м, в цокольной части расположена парковка на 120 мест.