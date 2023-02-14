На Васильевском острове открылся МФЦ с картинами и экобоксами

Как отметили в строительной компании, в МФЦ работают 30 окон приема и выдачи документов, в том числе пять — для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

На Васильевском острове, на Наличной улице — неподалеку от станции метро «Приморская» открылся новый Многофункциональный центр. Он разместился в торгово-офисном центре, построенном СК «Дальпитерстрой».

Очередью управляет электронная система, в зале работает цифровой голосовой консультант. Не дожидаясь получения результатов «в окошке», заявители могут получить их в постамате автоматически.

Кроме того, в МФЦ есть коворкинг из трех рабочих мест с доступом в интернет, оборудованная детская зона, специализированные боксы для использованных батареек и электроламп, а также есть возможность зарядить телефон, выпить кофе и сделать фото на документы.



Сейчас в МФЦ проходит выставка работ учащихся Санкт‑Петербургского государственного академического художественного лицея им. Б. В. Иогансона при Российской академии художеств.

