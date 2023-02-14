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    В четырех районах города в этом году откроются новые детские сады с бассейнами

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    Четыре детских сада с бассейнами готовятся к открытию в этом году в Красносельском, Василеостровском, Приморском и Фрунзенском районах. Как отмечают в холдинге Setl Group, суммарно они смогут принять 730 малышей.

    Так, на Арцеуловской аллее откроется детский сад на 140 мест с бассейном, ему уже присвоен № 91.

    На Васильевском острове начнет работать сданный в прошлом году детский сад № 2 «Светлячок», рассчитанный на 220 детей. Здесь предусмотрен бассейн, игровые комнаты, помещения для кружков, музыкальный и физкультурный залы.

    Еще один садик, с бассейном на 120 мест, располагается на Тосиной улице во Фрунзенском районе.

    Также в текущем году откроется детский сад № 96 Красносельского района «Мечта» на улице Ивана Куликова. Он примет 250 детей.

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