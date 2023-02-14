В Петербурге суд вынес приговор по делу о похищенных кредитных деньгах банка «Таврический»

Смольнинский райсуд огласил приговор в отношении Вячеслава Шишлова и Олега Захаржевского, признанных виновными в мошенничестве с кредитными деньгами банка «Таврический». Об этом 14 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Установлено, что в 2014 году исполнительный директор ООО «Альянс» Вячеслав Шишлов и один из двух основателей «Таврического», Олег Захаржевский, похитили 145 миллионов рублей, взяв несколько крупных кредитов на ООО «Альянс». Шишлов якобы изначально знал, что деньги возвращать не будет.