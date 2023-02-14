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    В Петербурге суд вынес приговор по делу о похищенных кредитных деньгах банка «Таврический»

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    Смольнинский райсуд огласил приговор в отношении Вячеслава Шишлова и Олега Захаржевского, признанных виновными в мошенничестве с кредитными деньгами банка «Таврический». Об этом 14 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Установлено, что в 2014 году исполнительный директор ООО «Альянс» Вячеслав Шишлов и один из двух основателей «Таврического», Олег Захаржевский, похитили 145 миллионов рублей, взяв несколько крупных кредитов на ООО «Альянс». Шишлов якобы изначально знал, что деньги возвращать не будет.

    На суде ни один из фигурантов не признал вину. Оба получили по 4 года условно с испытательными сроками с разницей в полгода. Также суд взыскал солидарным порядке с подсудимых 129 909 100,99 руб.

    Подробнее о ходе уголовного дела — в материале «Фонтанки».

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