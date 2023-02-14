В Петербурге «Добрый рок» проведёт благотворительный концерт в помощь маленьким петербуржцам

Благотворительный фестиваль «Добрый рок» 16 февраля проведёт очередной концерт в помощь больным детям. На сей раз поддержка будет оказана брату и сестре — Максиму и Маше Щербаковым.
У семилетнего Максима аутизм, у шестилетней Маши — задержка психического развития. По словам мамы, малыши росли и развивались, как все обычные дети. Но потом родители заметили отклонения. В частности, произошёл откат в развитии. Были проведены многочисленные обследования, дети проходили курсы реабилитаций, но улучшений практически не было. Более того, детям ставили всё новые и новые диагнозы.
Сейчас Максиму и Маше рекомендовали пройти курсы занятий иппотерапией — это реабилитация посредством верховой езды на лошадях. Данный метод применяется для реабилитации пациентов с неврологическими и другими нарушениями, такими, как аутизм, церебральный паралич, рассеянный склероз, травмы спинного мозга, поведенческие и психические расстройства и пр. Иппотерапия уже давно используется во всём мире и получила развитие в России.
В Петербурге занятия проводят специалисты Региональной общественной организации «Центр взаимной интеграции "Аккорд"». Но за них необходимо платить. Далеко не у всех родителей есть такая возможность, поэтому несколько лет назад сотрудники «Аккорда» объединились с музыкантами и организовали благотворительный фестиваль «Добрый рок». В его рамках ежемесячно проводятся концерты, на которых бесплатно выступают известные и начинающие музыканты из Петербурга и других городов России, а собранные средства направляются на оплату занятий иппотерапией. В 2022 году благодаря фестивалю полный курс иппотерапевтических занятий получили 12 детей, рассказали в «Аккорде».
Очередной концерт пройдёт 16 февраля в клубе-музее «Котельная Камчатка» на улице Блохина. На сцену выйдут Алиса Грацианова, Александр и Полина Симоновы, Кирилл Матвеев (группы «Монастырь», «1.8.7» и «Ратибор») и Денис ТерОзеров. Начало концерта в 19:00. Подробности можно узнать в группе фестиваля в соцсети.