В Петербурге «Добрый рок» проведёт благотворительный концерт в помощь маленьким петербуржцам

Благотворительный фестиваль «Добрый рок» 16 февраля проведёт очередной концерт в помощь больным детям. На сей раз поддержка будет оказана брату и сестре — Максиму и Маше Щербаковым.



У семилетнего Максима аутизм, у шестилетней Маши — задержка психического развития. По словам мамы, малыши росли и развивались, как все обычные дети. Но потом родители заметили отклонения. В частности, произошёл откат в развитии. Были проведены многочисленные обследования, дети проходили курсы реабилитаций, но улучшений практически не было. Более того, детям ставили всё новые и новые диагнозы.