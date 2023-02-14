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    В Петербурге «Добрый рок» проведёт благотворительный концерт в помощь маленьким петербуржцам

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    Благотворительный фестиваль «Добрый рок» 16 февраля проведёт очередной концерт в помощь больным детям. На сей раз поддержка будет оказана брату и сестре — Максиму и Маше Щербаковым.

    У семилетнего Максима аутизм, у шестилетней Маши — задержка психического развития. По словам мамы, малыши росли и развивались, как все обычные дети. Но потом родители заметили отклонения. В частности, произошёл откат в развитии. Были проведены многочисленные обследования, дети проходили курсы реабилитаций, но улучшений практически не было. Более того, детям ставили всё новые и новые диагнозы.

    Фото: Предоставлено организаторами
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    Сейчас Максиму и Маше рекомендовали пройти курсы занятий иппотерапией — это реабилитация посредством верховой езды на лошадях. Данный метод применяется для реабилитации пациентов с неврологическими и другими нарушениями, такими, как аутизм, церебральный паралич, рассеянный склероз, травмы спинного мозга, поведенческие и психические расстройства и пр. Иппотерапия уже давно используется во всём мире и получила развитие в России.

    В Петербурге занятия проводят специалисты Региональной общественной организации «Центр взаимной интеграции "Аккорд"». Но за них необходимо платить. Далеко не у всех родителей есть такая возможность, поэтому несколько лет назад сотрудники «Аккорда» объединились с музыкантами и организовали благотворительный фестиваль «Добрый рок». В его рамках ежемесячно проводятся концерты, на которых бесплатно выступают известные и начинающие музыканты из Петербурга и других городов России, а собранные средства направляются на оплату занятий иппотерапией. В 2022 году благодаря фестивалю полный курс иппотерапевтических занятий получили 12 детей, рассказали в «Аккорде».

    Очередной концерт пройдёт 16 февраля в клубе-музее «Котельная Камчатка» на улице Блохина. На сцену выйдут Алиса Грацианова, Александр и Полина Симоновы, Кирилл Матвеев (группы «Монастырь», «1.8.7» и «Ратибор») и Денис ТерОзеров. Начало концерта в 19:00. Подробности можно узнать в группе фестиваля в соцсети.

    Фото: Предоставлено организаторами

    РОО «Центр взаимной интеграции "Аккорд"» — социально ориентированная некоммерческая общественная организация. Основное направление деятельности — иппотерапия, адаптивная верховая езда (проведение оздоровительных, реабилитационных, психокоррекционных, развивающих, рекреационных и спортивных занятий с использованием лошади). Целевая аудитория — лица с ограниченными возможностями, лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации, члены их семей. «Аккорд» проводит занятия иппотерапией для детей и взрослых, а также информационно-просветительские встречи об использовании иппотерапии в системе комплексной реабилитации для специалистов и руководителей сферы реабилитации и социальной защиты и поддержки инвалидов, для родителей детей-инвалидов, для студентов профильных вузов. Организация ведёт подготовку волонтёров для работы в иппотерапевтических проектах и организует благотворительные конные праздники для социально незащищенных групп населения. РОО «Центр взаимной интеграции "Аккорд"» существует исключительно на пожертвования.

    Благотворительный фестиваль «Добрый рок» проводится в Санкт-Петербурге с 2014 года. Главной целью фестиваля является сбор средств на реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья методом иппотерапии (реабилитации посредством лечебной верховой езды). Каждый месяц на разных площадках Петербурга проходят благотворительные концерты, на которых выступают как начинающие коллективы, так и уже известные команды. Идею фестиваля поддерживают мэтры российской рок-сцены — Юрий Шевчук, Олег Гаркуша, Илья Черт, Андрей Князев, группы «Бригадный подряд», «2Самолета» и др. Все вырученные средства от продажи билетов поступают в Региональную общественную организацию «Аккорд».

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