Сбережения на счетах физлиц в банках в начале 2023 года достигли 36,6 трлн рублей, к концу года их может стать еще на 6 % больше

Объем вкладов и средств на счетах физлиц в российских банках к концу 2023 года может вырасти на 5,9% и достичь 38,78 трлн рублей. Как отметил на брифинге заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, продолжится дедолларизация сбережений, при этом вырастет интерес к вкладам в других валютах. По оценкам ВТБ, к концу 2022 года объем классических сбережений физлиц в российских банках, включая вклады и средства на счетах, составил 36,62 трлн рублей, увеличившись за год на 5,5%. Депозитный портфель при этом вырос на 6,7% и составил 22,65 трлн рублей.

Розничный портфель классических пассивов ВТБ по итогам года также вырос — на 4%, несмотря на то, что банк первым из крупных игроков попал под санкции в феврале прошлого года. Драйвером роста выступили классические депозиты, объем которых за год увеличился на 22% и превысил 3,2 трлн рублей. Наиболее существенно выросли рублевые вклады, их доля достигла 88% в депозитном портфеле банка.



В этом году пассивы физлиц в российских банках будут расти в темпе, сопоставимом с уровнем прошлого года. В ВТБ прогнозируют, что они увеличатся на 5,9% — до 38,78 трлн рублей, при этом портфель самого банка будет расти быстрее рынка.



«По нашим прогнозам, с учетом ожидания снижения инфляции до уровня 5–6% ключевая ставка в этом году может сохраниться в пределах 7–8%, что стабилизирует рыночную конъюнктуру на текущем уровне, — комментирует Анатолий Печатников. — Соответственно, ставки по срочным депозитам в рублях будут варьироваться в зависимости от срока размещения на уровне 8% годовых, наиболее высокая доходность будет обеспечена при размещении средств на 2–3 года. Несмотря на это, мы увидим рост спроса на вклады до 6 месяцев: если во втором полугодии 2022 года россияне стали чаще размещать деньги на длинные депозиты, то сегодня мы фиксируем возвращение внимания клиентов к коротким и среднесрочным вкладам. Например, в январе на депозиты сроком 3–6 месяцев пришлось около 80% вкладов, открытых в ВТБ. И интерес к таким депозитам в первом полугодии сохранится».