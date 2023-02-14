Деньги — это бумага. В Москве задержали гражданина Камеруна, который обменял «волшебные» купюры на 23 тысячи долларов

Кошелек доверчивого москвича «похудел» на 23 тысячи долларов после фокуса, который ему показал иностранец, обещавший легкий способ разбогатеть, получив деньги практически из воздуха. По подозрению в мошенничестве задержан гражданин Камеруна. Подробности 14 февраля сообщает «МВД Медиа».



По предварительной информации, подозреваемый и жертва обмана познакомились в мессенджере. Там мужчине показали видео с превращением черной, якобы покрытой специальной краской, бумаги в доллары США. На встречу «иллюзионист» действительно пришел с большим количеством черной бумаги, забрал за свой секрет 23 тысячи долларов и удалился, пообещав волшебное превращение через 40 минут.