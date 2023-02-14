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    Деньги — это бумага. В Москве задержали гражданина Камеруна, который обменял «волшебные» купюры на 23 тысячи долларов

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    Кошелек доверчивого москвича «похудел» на 23 тысячи долларов после фокуса, который ему показал иностранец, обещавший легкий способ разбогатеть, получив деньги практически из воздуха. По подозрению в мошенничестве задержан гражданин Камеруна. Подробности 14 февраля сообщает «МВД Медиа».

    По предварительной информации, подозреваемый и жертва обмана познакомились в мессенджере. Там мужчине показали видео с превращением черной, якобы покрытой специальной краской, бумаги в доллары США. На встречу «иллюзионист» действительно пришел с большим количеством черной бумаги, забрал за свой секрет 23 тысячи долларов и удалился, пообещав волшебное превращение через 40 минут.

    Когда мужчина убедился, что в его случае деньги — это действительно всего лишь бумага, то пошел в полицию.

    Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемый арестован.

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