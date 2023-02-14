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    Погода — не форс-мажор. Петербуржец отсудил у ЖКС больше 150 тысяч за протекшую крышу

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    Четыре года назад квартиру петербуржца, живущего в доме на улице Жака Дюкло, затопило. Получить деньги от ЖКС он смог только сейчас.

    Потоп произошел из-за протечки крыши, сообщает 14 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга. В квартире пострадала внутренняя отделка, владелец составил акт повреждений, но в ЖКС № 1 Выборгского района протечку посчитали форс-мажором — из-за непогоды.

    Петербуржец пошел в суд: заявил, что жилкомсервис плохо выполнял обязанности по содержанию и ремонту дома, не принял мер, чтобы крыша была в исправном состоянии. Он просил взыскать с ЖКС 163 тысячи рублей за материальный ущерб, 30 тысяч компенсации морального вреда и 5 тысяч на уплату госпошлины.

    Выборгский райсуд плохую погоду форс-мажором не посчитал и признал, что ЖКС несет ответственность за содержание крыши. Ущерб от потопа эксперт оценил в 153 тысячи рублей — эту сумму с ответчика и взыскали, а еще компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей и штраф почти в 82 тысячи.

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