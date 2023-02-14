Таинственное исчезновение женщины в Пушкине через 10 лет привело двоих в камеру. Тела её так и не нашли

Двух жителей Пушкина задержал уголовный розыск по делу об убийстве, возбужденном в 2012 году. Тогда ушла и не вернулась в квартиру 27-летняя женщина, её тело не нашли до сих пор.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 14 февраля, накануне в СК доставили двух мужчин — 55 лет и 61 года, младший из которых, по данным «Фонтанки», был соседом пропавшей женщины. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи.



О том, что петербурженка ушла, набросив верхнюю одежду, из квартиры на Оранжерейной улице и не вернулась, в полицию её родственники сообщили 19 апреля 2012 года.

