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    Таинственное исчезновение женщины в Пушкине через 10 лет привело двоих в камеру. Тела её так и не нашли

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    Двух жителей Пушкина задержал уголовный розыск по делу об убийстве, возбужденном в 2012 году. Тогда ушла и не вернулась в квартиру 27-летняя женщина, её тело не нашли до сих пор.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 14 февраля, накануне в СК доставили двух мужчин — 55 лет и 61 года, младший из которых, по данным «Фонтанки», был соседом пропавшей женщины. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи.

    О том, что петербурженка ушла, набросив верхнюю одежду, из квартиры на Оранжерейной улице и не вернулась, в полицию её родственники сообщили 19 апреля 2012 года.

    Дома она оставила неубранную посуду, деньги и документы. Больше ее никто не видел.

    Задержанные, по предварительной информации, в убийстве пока не признаются и кивают на некое третье лицо, которое очень хотело стать владельцем двух квартир женщины в Петербурге и Пушкине.

    Подробно о том, как двигалось расследование по делу по горячим следам, мы писали в тексте.

    Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Среди первостепенных задач — найти тело женщины.

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