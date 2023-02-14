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    Построившая «Титаник» британская верфь снова начнёт строить суда

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    Верфь Harland & Wolff, которая построила «Титаник», возобновит работу. Предприятие получило контракт на строительство трёх военно-транспортных судов. Об этом 14 февраля пишет ТАСС.

    Три года назад верфь купил предприниматель Джон Вуд, сумма сделки составила 6 миллионов фунтов. Бизнесмен считает, что возобновление работы судостроительного предприятия вдохнёт новую жизнь в Северную Ирландию, которая считается одной из самых бедных частей Великобритании.

    Верфь Harland & Wolff была основана в 1861 году. В начале XX века предприятие специализировалось на строительстве пассажирских лайнеров. Так, в 1911 году со стапелей верфи спустили на воду «Титаник» — самое большое и технологичное на то время пассажирское судно и, пожалуй, самое известное в истории пассажирского флота. В апреле 1912 года лайнер затонул в северной Атлантике, выполняя свой первый рейс. Судно, которое считали непотопляемым, пошло ко дну после столкновения с айсбергом.

    В годы Второй мировой войны со стапелей Harland & Wolff сходили военные и торговые суда, после войны верфь продолжила строительство океанских лайнеров, однако с развитием авиаперевозок спрос на такие суда упал. Последний лайнер верфь выпустила в 1960 году. В 2003 году компания прекратила строить суда.

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    СудоверфьТитаник
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