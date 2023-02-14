В России рекордно выросло употребление мяса. Средний житель страны съедает почти 80 кг в год

Потребление мяса в России достигло рекордного показателя за последние 10 лет и составило 79 килограммов на одного человека в год. Предпочитают россияне свинину и птицу, пишет 14 февраля РБК со ссылкой на презентацию Национального союза свиноводов на международной конференции сельхозпроизводителей.
Отмечается, что за 2022 год наиболее заметно выросло потребление свинины — почти на 5,9 % относительно предыдущего года, до 29,8 кг на одного человека в год, что стало максимальным показателем за последние 30 лет. Доля этого вида мяса достигла 37,5 процента в общем потреблении.
Самая большая доля потребления в 44,3 % приходится на мясо птицы, которого среднестатистический россиянин в 2022 году съел около 35 кг.
Эксперты отмечают, что период насыщения рынка привел к тому, что разница между ценой на птицу и свинину существенно сократилась и по итогам прошлого года составила 20–25 %, что и привело к росту ее потребления.
В 2022 году производство свинины в России составило 5,8 млн тонн, что на 5 процентов выше показателей 2021 года. России еще в 2018 году удалось достичь 100 % самообеспеченности по ее производству.