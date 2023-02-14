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    В России рекордно выросло употребление мяса. Средний житель страны съедает почти 80 кг в год

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    Потребление мяса в России достигло рекордного показателя за последние 10 лет и составило 79 килограммов на одного человека в год. Предпочитают россияне свинину и птицу, пишет 14 февраля РБК со ссылкой на презентацию Национального союза свиноводов на международной конференции сельхозпроизводителей.

    Отмечается, что за 2022 год наиболее заметно выросло потребление свинины — почти на 5,9 % относительно предыдущего года, до 29,8 кг на одного человека в год, что стало максимальным показателем за последние 30 лет. Доля этого вида мяса достигла 37,5 процента в общем потреблении.

    Самая большая доля потребления в 44,3 % приходится на мясо птицы, которого среднестатистический россиянин в 2022 году съел около 35 кг.

    Эксперты отмечают, что период насыщения рынка привел к тому, что разница между ценой на птицу и свинину существенно сократилась и по итогам прошлого года составила 20–25 %, что и привело к росту ее потребления.

    В 2022 году производство свинины в России составило 5,8 млн тонн, что на 5 процентов выше показателей 2021 года. России еще в 2018 году удалось достичь 100 % самообеспеченности по ее производству.

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    МясоСвининаМясо птицыПроизводство мяса
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    Комментарии 18

    Zdobsi14 Фев 2023 в 12:04
    Вполне закономерно, что люди стали покупать мясо и отказываться от продуктов вторичной переработки, в которых содержится неизвестно что. Купил как то фарш говяжий дорогой в пятерке. Приготовил начинку. В итоге пришлось выкинуть. Без добавления сои, 100% мясо. Ага. Соя в составе и есть это было невозможно. Поэтому покупаем мясо, жир свиной, сами желаем фарш какой нужно и колбаски, котлетки, тефтели. А полуфабрикаты или продукция готовая из мяса типа сосисок вызывает большие вопросы. Плюс, можно приготовить что хочешь и не мучаться от не полезных добавок. Так и должно быть-люди начали готовить еду, это хорошо, а не плохо.
    +1−0
    ProstoZloy14 Фев 2023 в 12:02
    Вспоминается старый анекдот. Приходит мужик к председателю колхоза и говорит:
    -Я знаю, как увеличить надои молока в 1.5 раза!
    -А в 2 раза сможете?
    -Нет - это одна вода будет!
    +1−0
    Отец Родной14 Фев 2023 в 11:55
    Курица это не мясо))) Но статистам уже было наплевать. Я лично предпочитаю рибай чойс, а свинину и кур цу не ем, но меня нет спрашивали))
    +1−2
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