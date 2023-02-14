Суд в Петербурге разбирался в деле о душителях куриц и индюков. Злодеи вломились в сарай и устроили расправу

Пушкинский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Татьяны Стегалкиной к Александру Титову о возмещении ущерба и компенсации морального вреда. Собаки ответчика ворвались в сарай женщины и передушили ее домашнюю птицу. Подробности 14 февраля рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Отмечается, что ответчик на суд не явился и назвал причины, которые не были признаны судьей уважительными.



Инцидент произошел в июне 2021 года. Стегалкина нашла на своем участке в Волховском районе 14 мертвых белых несушек, 12 рыжих и 5 индюков. Убийцами женщина назвала собак Титова. Одного пса она даже смогла задержать до приезда полиции.

