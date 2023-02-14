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    Суд в Петербурге разбирался в деле о душителях куриц и индюков. Злодеи вломились в сарай и устроили расправу

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    Пушкинский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Татьяны Стегалкиной к Александру Титову о возмещении ущерба и компенсации морального вреда. Собаки ответчика ворвались в сарай женщины и передушили ее домашнюю птицу. Подробности 14 февраля рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Отмечается, что ответчик на суд не явился и назвал причины, которые не были признаны судьей уважительными.

    Инцидент произошел в июне 2021 года. Стегалкина нашла на своем участке в Волховском районе 14 мертвых белых несушек, 12 рыжих и 5 индюков. Убийцами женщина назвала собак Титова. Одного пса она даже смогла задержать до приезда полиции.

    Из материалов дела следует, что Стегалкина обратилась в 92 отдел по Всеволожскому району с заявлением о привлечении Титова к ответственности. В протоколе сказано, что сарай, в котором содержались птицы, находится в дальнем левом углу двора. На земле рядом с пристройкой лежали тушки птиц со следами укусов на шее. По двору и в сарае были разбросаны перья.

    Из письменных объяснений Титова следует, что в тот день он приехал в деревню, чтобы искупаться в озере. С собой взял собак, но те убежали. Позже он узнал, что его домашние питомцы задушили птицу Татьяны. Одну собаку она закрыла у себя в пристройке. Титов пообещал возместить ущерб, но, видимо, слов своих не сдержал. И женщине пришлось обратиться в суд.

    Суд взыскал с Титова в пользу Стегалкиной в счет возмещения ущерба 71 358 рублей, компенсацию морального вреда в 40 000 рублей, расходы по оплате юридических услуг в сумме 10 000 рублей, госпошлину в сумме 2 640 рублей 74 копейки, а всего 123 998 рублей 74 копейки.

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    Slava_Rossii214 Фев 2023 в 11:16
    Хорошо так собачки на 100 с лишним тысяч "поиграли". Хозяину будет наука.
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