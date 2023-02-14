В Уфе врачи спасли мужчину, который на спор проглотил 8-сантиметровые гвозди

Врачи спасли жителя Уфы, который на спор с приятелем проглотил два длинных гвоздя. Мужчина лишился части толстой кишки.



Как рассказал 14 февраля глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин, скорую помощь уфимец, возраст которого не сообщается, вызвал сам. Медикам он пожаловался на боли в животе, тошноту и сухость во рту.



Два инородных тела, которые были расположены крестообразно, выявили при обследовании на рентгене. КТ показала, что гвозди травмировали кишечник, произошла перфорация, и его содержимое оказалось в брюшной полости.

