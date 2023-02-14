В Петербурге водитель забрал «Форд» со спецстоянки и попался ДПС. Теперь в 9 раз пьянее положенного

Упрямец на «Форде» колесил по Приморскому району Петербурга так, что очевидцам пришлось звонить в полицию. С последней попытки отлучить его от дорог не прошло и трёх дней.
Пути 34-летнего мужчины и инспекторов ДПС пересеклись на набережной Чёрной речки, 53, около половины десятого часа вечера 13 февраля. Поводом для встречи стал звонок в службу «112» с рассказом о пьяном за рулём.
Автор: Дорожный инспектор.
Наблюдательность звонившего не подвела. Содержание алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе составило 1.427 мг/л.
«Допустимое значение 0,160 мг/л, — напоминает «Дорожный инспектор». — Превышение в девять раз».
Мужчина получил протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения (12.8 КоАП). Второй за последние два дня. Как сообщают в паблике, в конце прошлой недели он же попался другому подразделению и не смог подтвердить свою трезвость. «Форд» и в прошлый раз забрали на спецстоянку, но водитель не дал ему простаивать в ожидании решения суда.