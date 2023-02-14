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    В Петербурге водитель забрал «Форд» со спецстоянки и попался ДПС. Теперь в 9 раз пьянее положенного

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    2 комментария

    Упрямец на «Форде» колесил по Приморскому району Петербурга так, что очевидцам пришлось звонить в полицию. С последней попытки отлучить его от дорог не прошло и трёх дней.

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    Пути 34-летнего мужчины и инспекторов ДПС пересеклись на набережной Чёрной речки, 53, около половины десятого часа вечера 13 февраля. Поводом для встречи стал звонок в службу «112» с рассказом о пьяном за рулём.

    Автор: Дорожный инспектор.

    Наблюдательность звонившего не подвела. Содержание алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе составило 1.427 мг/л.

    «Допустимое значение 0,160 мг/л, — напоминает «Дорожный инспектор». — Превышение в девять раз».

    Мужчина получил протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения (12.8 КоАП). Второй за последние два дня. Как сообщают в паблике, в конце прошлой недели он же попался другому подразделению и не смог подтвердить свою трезвость. «Форд» и в прошлый раз забрали на спецстоянку, но водитель не дал ему простаивать в ожидании решения суда.

    Фото: Дорожный инспектор.

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    Комментарии 2

    Гость14 Фев 2023 в 01:40
    Друзья, ну, имейте совесть, пишите по-человечески, а не по-чиновьичьи, как я могу угадывать, что такое.. - 1.427 мг/л.?! ) Ну, напишите, пожалуйста, что за.. час, допустим, человек выпил.. - 0,25, а может.. - литр, только тогда я смогу понять, уважать ли мне его или же.. - осуждать! )
    +0−0
    Гость14 Фев 2023 в 01:10
    А может у него на сво кто погиб просто?
    А мы тут осуждаем.
    +0−0
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