    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -2

    3 м/с, зап

    756мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd72.79eur78.05

    СКА обыграл «Барыс». На пару команды забили десять шайб

    791
    обсудить

    Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса», проходивший в Астане 13 февраля. Армейцы с Невы выиграли со счетом 6:4 (3:0, 1:1, 2:3).

    Голы за СКА забили: Игорь Ожиганов (4-я минута), Святослав Гребенщиков (16), Евгений Кетов (19), Степан Фальковский (30), Дамир Жафяров (44) и Василий Глотов (59). У «Барыса» отличились: Алекс Грант (22), Никита Михайлис (42), Бракко Джереми (47) и Кирилл Савицкий (54).

    Для СКА эта победа стала 46-й в 64 матчах регулярного чемпионата. Петербургский клуб лидирует в таблице Западной конференции КХЛ с 97 очками. Следующим соперником армейского коллектива станет «Сибирь» из Новосибирска. Встреча пройдет в Петербурге 16 февраля.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СКА
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close