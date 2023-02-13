СКА обыграл «Барыс». На пару команды забили десять шайб

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса», проходивший в Астане 13 февраля. Армейцы с Невы выиграли со счетом 6:4 (3:0, 1:1, 2:3).
Голы за СКА забили: Игорь Ожиганов (4-я минута), Святослав Гребенщиков (16), Евгений Кетов (19), Степан Фальковский (30), Дамир Жафяров (44) и Василий Глотов (59). У «Барыса» отличились: Алекс Грант (22), Никита Михайлис (42), Бракко Джереми (47) и Кирилл Савицкий (54).
Для СКА эта победа стала 46-й в 64 матчах регулярного чемпионата. Петербургский клуб лидирует в таблице Западной конференции КХЛ с 97 очками. Следующим соперником армейского коллектива станет «Сибирь» из Новосибирска. Встреча пройдет в Петербурге 16 февраля.