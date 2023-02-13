«А почему это должны скрывать?» Зачем вдовам из Донбасса вручали шубы под камеры и правда ли их потом забрали

Фото: Скриншот видео Поделиться Поделиться





Кадры со вдовами из ДНР, которые демонстрируют подаренные им шубы и благодарят за них, разошлось по десяткам СМИ, телеграму и соцсетям. «Мы сегодня получили неожиданно такую помощь, очень благодарны вам. Здесь собрались семьи погибших военнослужащих. Ну, правда, спасибо большое от чистого сердца вам», — говорит одна из вдов на видео, снятом в Макеевке. Всего в кадре тринадцать женщин. Они хором благодарят тех, кто передал подарки: звучат имена Мирославы, Александра и Ольги Васильевны. Тот, кто снимает видео, объясняет: «Это помощь от русского актива нашей столицы. Не забывают, хоть они, как говорится, наш тыл, помогают все девять лет нам, спасибо им огромное. В такие моменты ощущаю, что мы одна семья».

Комментарии, прямо скажем, противоречивые. Причина не только в специфическом подарке женщинам, потерявшим своих мужей, к этому как раз уже многие привыкли. Вскоре в одной из соцсетей появилось заявление, что после съемок шубы у женщин и вовсе забрали. «Фонтанка» узнала, кто вручал — и отнимали ли.



Изначально этот ролик появился на личной странице супруги экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова Мирославы Регинской. Шубы, по её словам, должен был раздавать Евгений Скрипник (он же Прапор) — бывший комендант города Снежное и соратник Стрелкова. В апреле 2022 года Скрипник создал канал «Помощь Донбассу», в котором теперь регулярно появляются фото- и видеоотчеты о передаче военным и их семьям помощи. Передают разное: от трусов и зубных паст до тепловизоров. Имена конкретных жертвователей не указаны, вместо них обычно говорится об абстрактных «друзьях».



Канал Скрипника уже не в первый раз попадает в медийное поле. Обсуждали, например, фото с вдовами, которые держат в руках по две купюры номиналом 5 тысяч рублей. Тогда никакой информации о принуждении отдать деньги не было, негатив вызвали сами фото. Теперь в 6-миллионном телеграм-канале «Топор 18» один из пользователей под ником Валентина пишет: «Мы сегодня весь день всей семьей не можем успокоиться, значит, эти шубы у нас забрали сразу же после съемок. Мы вот поблагодарили всех, в частности Ольгу Васильеву, но после съемок как только собирались расходиться, та самая Ольга Васильева, видимо, набрала кого-то из съёмочной группы и велела забрать шубы обратно». В следующих сообщениях она объяснила, что шубы им сначала обещали поменять на более качественные, а потом передумали: якобы они предназначаются другим женщинам.



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Корреспонденту «Фонтанки» «Валентина» сообщила, что в список её внес «друг начальника» Скрипник: «Он снимал видео и был исполнителем, отвечал за нас и шубы отнял, но по наводке и команде свыше». «Наводка свыше», судя по оставленному Валентиной комментарию, была дана Скрипнику Ольгой Васильевой. Тут Валентина путается в показаниях: никакой Ольги Васильевой в этой истории не видно, зато есть Ольга Васильевна, она тоже присутствует на видео.



«Она волонтёр, помогает вдовам, матерям погибших, раненым, инвалидам и старикам. Перед встречей она обзвонила нас и сообщила, что друзья из России передали подарки вдовам, и мы приехали», — объяснила «Фонтанке» Валерия, которую пригласили на встречу как жену погибшего военного. Похоже, что «Валентина» неверно расслышала слова, которые женщины произносят на видео. Так в комментарии появилась Ольга Васильева.

Валерия говорит, что вдовы военных в Макеевке регулярно встречаются и знают друг друга в лицо. Женщину, фотография которой стоит на аватарке «Валентины», она на встрече не видела. Об этом же «Фонтанке» рассказала и Ольга Васильевна, которая, согласно легенде, и велела отобрать у вдов шубы. Ей подарок передали как матери погибшего военного. Собеседницы «Фонтанки» сошлись на том, что шубы у женщин никто не отбирал.



В истории с «возвратом шуб» есть и другие нестыковки. Например, на видео нет похожей на «Валентину» женщины, а сама «Валентина» спустя сутки переписки с «Фонтанкой» вдруг поменяла манеру речи и забыла, кто такой Скрипник, с которым у неё еще вчера (по её же словам) была назначена встреча.

С Евгением Скрипником «Фонтанка» тоже связалась. Главный вопрос звучал так: из каких соображений видео и фотографии с вручением шуб и денег (а также носков, трусов, пустых канистр, одноразовой посуды и домашних тапочек) торжественно выкладывают в открытый доступ? Он пояснил, что все это — стандартный фотоотчет о переданных средствах и ничего «смешного и необычного» в нем нет:

— Почему это должны скрывать? Это какое-то преступление? Все видят: русские своих не бросают. Естественно, [украинцев] и [либералов] это бесит. Но, извините, мы отдельно, бандеровцы и либералы отдельно. Там идет четкое пояснение, что это частная помощь, к государственной не имеет никакого отношения. Антирусский либеральный круг такие мелочи мало волнуют, а русские же все правильно понимают. Раз наших врагов бандеро-либералов это доводит до приступа бешенства, это означает, что мы все делаем правильно. Помогали 9 лет и будем продолжать помогать дальше.



Владелец московского мехового салона SobolLuxury Александр Боряк, которого называли в числе основных спонсоров, с «Фонтанкой» говорить не захотел, ограничившись лаконичным «идите на». Отказался обсуждать ситуацию и Игорь Стрелков. Не дослушав вопрос до конца, он посоветовал не вестись на украинские фейки и повесил трубку.

Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»