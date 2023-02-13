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    МХТ привезет в Петербург восемь спектаклей, включая мартовскую премьеру «Дяди Вани»

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    С 31 марта по 8 апреля в Петербурге пройдут большие гастроли МХТ имени А. П. Чехова, приуроченные к грядущему 125-летию театра. На двух сценах Александринского театра МХТ покажет 8 спектаклей, в том числе спектакль «Дядя Ваня» Дениса Азарова, премьера которого состоится в марте, и хит МХТ «№ 13D» в постановке Владимира Машкова.

    Константин Хабенский. «Не покидай свою планету»
    Константин Хабенский. «Не покидай свою планету»Фото: Александра Торгушникова. Фото предоставлено организаторами
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    «Дядя Ваня» Дениса Азарова по канонической пьесе Чехова — один из самых ожидаемых спектаклей гастролей. Москвичи увидят премьеру в середине марта, а затем по традиции спектакль сразу же поедет на гастроли в Петербург — показ состоится 31 марта и 1 апреля на исторической сцене Александринского. Год назад такое же «испытание петербургской публикой» с успехом прошел «Сирано де Бержерак». 16+

    «№ 13D»
    «№ 13D»Фото: Александра Торгушникова. Фото предоставлено организаторами
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    2 апреля состоится единственный показ комедии «№ 13D», поставленный Владимиром Машковым. Это обновленная версия легендарного спектакля «№ 13» по пьесе Рея Куни, который Машков поставил в 2001 году. Все годы постановка остается неизменным хитом МХТ. Это классическая комедия положений — если зритель и рыдает в финале, то только от смеха. В ролях: Игорь Верник, Ксения Теплова, Артем Волобуев, Виктор Хориняк и другие. 16+

    Константин Хабенский. «Не покидай свою планету»
    Константин Хабенский. «Не покидай свою планету»Фото: Александра Торгушникова. Фото предоставлено организаторами
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    4 и 5 апреля программу основной сцены продолжит спектакль «Не покидай свою планету» — творческая фантазия на тему «Маленького принца» Сент-Экзюпери, созданная тремя маэстро: Константин Хабенский играет сразу все роли, Юрий Башмет дирижирует на сцене камерным симфоническим ансамблем «Солисты Москвы», Виктор Крамер поставил спектакль и создал грандиозную сценографию с кинетическими объектами и видеоартом. 12+

    «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена»
    «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена»Фото: Александра Торгушникова. Фото предоставлено организаторами
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    А 7 и 8 апреля зрители увидят другое совместное произведение Хабенского и Крамера — «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена», где Константин Хабенский также играет главную роль. 18+

    Юрий Стоянов, «Игра в городки»
    Юрий Стоянов, «Игра в городки»Фото: Александра Торгушникова. Фото предоставлено организаторами
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    Одновременно на Новой сцене Александринского театра будут показаны лучшие спектакли малой формы, поставленные в МХТ. Здесь театр также зайдет «с козырей» и покажет 1 и 2 апреля постановку Юрия Стоянова по книге его же авторства «Игра в городки». 16+

    «Мой друг»
    «Мой друг»Фото: Александра Торгушникова. Фото предоставлено организаторами
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    3 апреля зрители увидят первый результат работы творческой лаборатории «АРТХАБ» — спектакль «Мой друг» петербургского режиссера Петра Шерешевского, лауреата «Золотого софита» и шестикратного номинанта «Золотой маски». В главных ролях — Виктор Хориняк и Павел Ворожцов. В постановке помимо артистов задействованы музыканты, современные художники и перформеры. 16+

    «350 Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025»
    «350 Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025»Фото: фото предоставлено организаторами
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    5–6 апреля на Новой сцене блеснет «парадом звезд» комедия Константина Богомолова по пьесе Вуди Алена «350 Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025». На сцену выйдут Марина Зудина, Александра Ребенок, Игорь Верник и другие артисты. 18+

    «Чрево»
    «Чрево»Фото: Александра Торгушникова. Фото предоставлено организаторами
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    Завершит программу Новой сцены спектакль «Чрево» по рассказу Евгения Замятина. Режиссер постановки Андрей Гончаров определил ее жанр как «крестьянский триллер». Леденящую кровь историю расскажут зрителям Ольга Литвинова, Артем Быстров и Андрей Максимов. 18+

    Константин Хабенский. «Не покидай свою планету»
    Константин Хабенский. «Не покидай свою планету»Фото: Александра Торгушникова. Фото предоставлено организаторами
    «№ 13D»
    «№ 13D»Фото: Александра Торгушникова. Фото предоставлено организаторами
    Константин Хабенский. «Не покидай свою планету»
    Константин Хабенский. «Не покидай свою планету»Фото: Александра Торгушникова. Фото предоставлено организаторами
    «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена»
    «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена»Фото: Александра Торгушникова. Фото предоставлено организаторами
    Юрий Стоянов, «Игра в городки»
    Юрий Стоянов, «Игра в городки»Фото: Александра Торгушникова. Фото предоставлено организаторами
    «Мой друг»
    «Мой друг»Фото: Александра Торгушникова. Фото предоставлено организаторами
    «350 Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025»
    «350 Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025»Фото: фото предоставлено организаторами
    «Чрево»
    «Чрево»Фото: Александра Торгушникова. Фото предоставлено организаторами

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