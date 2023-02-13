МХТ привезет в Петербург восемь спектаклей, включая мартовскую премьеру «Дяди Вани»

С 31 марта по 8 апреля в Петербурге пройдут большие гастроли МХТ имени А. П. Чехова, приуроченные к грядущему 125-летию театра. На двух сценах Александринского театра МХТ покажет 8 спектаклей, в том числе спектакль «Дядя Ваня» Дениса Азарова, премьера которого состоится в марте, и хит МХТ «№ 13D» в постановке Владимира Машкова.



Константин Хабенский. «Не покидай свою планету» Фото: Александра Торгушникова. Фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





«Дядя Ваня» Дениса Азарова по канонической пьесе Чехова — один из самых ожидаемых спектаклей гастролей. Москвичи увидят премьеру в середине марта, а затем по традиции спектакль сразу же поедет на гастроли в Петербург — показ состоится 31 марта и 1 апреля на исторической сцене Александринского. Год назад такое же «испытание петербургской публикой» с успехом прошел «Сирано де Бержерак». 16+



«№ 13D» Фото: Александра Торгушникова. Фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





2 апреля состоится единственный показ комедии «№ 13D», поставленный Владимиром Машковым. Это обновленная версия легендарного спектакля «№ 13» по пьесе Рея Куни, который Машков поставил в 2001 году. Все годы постановка остается неизменным хитом МХТ. Это классическая комедия положений — если зритель и рыдает в финале, то только от смеха. В ролях: Игорь Верник, Ксения Теплова, Артем Волобуев, Виктор Хориняк и другие. 16+



Константин Хабенский. «Не покидай свою планету» Фото: Александра Торгушникова. Фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





4 и 5 апреля программу основной сцены продолжит спектакль «Не покидай свою планету» — творческая фантазия на тему «Маленького принца» Сент-Экзюпери, созданная тремя маэстро: Константин Хабенский играет сразу все роли, Юрий Башмет дирижирует на сцене камерным симфоническим ансамблем «Солисты Москвы», Виктор Крамер поставил спектакль и создал грандиозную сценографию с кинетическими объектами и видеоартом. 12+



«Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена» Фото: Александра Торгушникова. Фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





А 7 и 8 апреля зрители увидят другое совместное произведение Хабенского и Крамера — «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена», где Константин Хабенский также играет главную роль. 18+



Юрий Стоянов, «Игра в городки» Фото: Александра Торгушникова. Фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Одновременно на Новой сцене Александринского театра будут показаны лучшие спектакли малой формы, поставленные в МХТ. Здесь театр также зайдет «с козырей» и покажет 1 и 2 апреля постановку Юрия Стоянова по книге его же авторства «Игра в городки». 16+



«Мой друг» Фото: Александра Торгушникова. Фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





3 апреля зрители увидят первый результат работы творческой лаборатории «АРТХАБ» — спектакль «Мой друг» петербургского режиссера Петра Шерешевского, лауреата «Золотого софита» и шестикратного номинанта «Золотой маски». В главных ролях — Виктор Хориняк и Павел Ворожцов. В постановке помимо артистов задействованы музыканты, современные художники и перформеры. 16+



«350 Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025» Фото: фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





5–6 апреля на Новой сцене блеснет «парадом звезд» комедия Константина Богомолова по пьесе Вуди Алена «350 Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025». На сцену выйдут Марина Зудина, Александра Ребенок, Игорь Верник и другие артисты. 18+



«Чрево» Фото: Александра Торгушникова. Фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Завершит программу Новой сцены спектакль «Чрево» по рассказу Евгения Замятина. Режиссер постановки Андрей Гончаров определил ее жанр как «крестьянский триллер». Леденящую кровь историю расскажут зрителям Ольга Литвинова, Артем Быстров и Андрей Максимов. 18+

