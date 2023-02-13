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    СК пришел в два культурных комитета Ленобласти

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    Сотрудники СК пришли в комитет по культуре и туризму и в комитет по сохранению культурного наследия. Они изымали материалы по уголовному делу, связанному с обрушением козырька входа крепости Копорье в 2020 году. Об этом 13 февраля сообщает 47news.

    Ответственные чиновники ведомств готовили ответы на вопросы по делу для силовиков. Они находились в кабинете первого заместителя председателя комитета Ольги Мельниковой. По данным издания, следователи изымали документы, которые касались дела по обрушению козырька входа крепости Копорье.

    Затем в комитете по сохранению культурного наследия они работали в секторе «осуществления надзора за состоянием, содержанием, использованию и популяризации объектов культурного наследия». Здесь их тоже интересовала история с крепостью Копорье.

    По данным 47news, мероприятия были связаны с поручением главы СК Александра Бастрыкина проверить все прекращенные в Петербурге и Ленинградской области уголовные дела, которые касаются объектов культуры.

    Уголовное дело по Копорью было прекращено в 2020 году.

    Что произошло в Копорье?

    В марте 2020 года козырек над входом в крепость обрушился вместе с каменной кладкой и кирпичами. Информация об обрушении козырька появилась в СМИ, затем на федеральном телеканале. Выпуск посмотрел председатель СК России и поручил подчиненным разобраться. В правительстве Ленинградской области тогда сообщили, что реставрация на территории крепости не проводилась.

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    Ленинградская областьСКАлександра БастрыкинКопорье
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