СК пришел в два культурных комитета Ленобласти

Сотрудники СК пришли в комитет по культуре и туризму и в комитет по сохранению культурного наследия. Они изымали материалы по уголовному делу, связанному с обрушением козырька входа крепости Копорье в 2020 году. Об этом 13 февраля сообщает 47news.

Ответственные чиновники ведомств готовили ответы на вопросы по делу для силовиков. Они находились в кабинете первого заместителя председателя комитета Ольги Мельниковой. По данным издания, следователи изымали документы, которые касались дела по обрушению козырька входа крепости Копорье.

Затем в комитете по сохранению культурного наследия они работали в секторе «осуществления надзора за состоянием, содержанием, использованию и популяризации объектов культурного наследия». Здесь их тоже интересовала история с крепостью Копорье.