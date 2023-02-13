Поворот на северной развязке ЗСД и КАД закроют на ночь

Ремонтные работы перекроют движение по одному из поворотов на развязке Западного скоростного диаметра и кольцевой автодороги Петербурга в ночь с 13 на 14 февраля. Транспорт направят в объезд по Левашовскому шоссе.



С 23:00 13 февраля до 5:00 14 февраля будет закрыт поворот с Левашовского шоссе на КАД в сторону Приморского шоссе, сообщает пресс-служба «Магистрали Северной столицы». Там будут ремонтировать барьерное ограждение. Объехать перекрытие можно будет по Левашовскому шоссе в сторону Приморского шоссе.

Поворот с КАД в сторону Горского шоссе при этом будет доступен как обычно.