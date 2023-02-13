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    Петербуржцам расскажут, как отдыхать как люди

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    «Симпозиум» по-гречески — «пиршество». Не случайно именно в науке некоторые мероприятия называются симпозиумами: ученые знают, какие блестящие идеи рождаются в неформальной обстановке. С 16 февраля вкушаем цикл лекций «Отдыхаем как люди» от ДК Лурье о культуре пиршеств в разные эпохи. 18+

    Нико Пиросмани, «Кутёж», 1905–1907. Музей Востока, Москва
    Нико Пиросмани, «Кутёж», 1905–1907. Музей Востока, Москва
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    Начнет цикл Лев Лурье. Что объединяло императоров и кадровых рабочих? Балерин и бродяг? Гвардейских офицеров и уголовников? То, что все они не пренебрегали закладыванием за воротник. Лев Яковлевич разберёт каждый общественный слой, классовые пристрастия к конкретной еде и напиткам, ритуалам и тостам. От «За веру, царя и Отечество!» до «Желаю, чтобы все!».

    На следующей встрече — 26 февраля — антрополог Валерий Дымшиц расскажет про крупник, кугл, лекех и гогелах и подскажет, как с помощью традиционной кухни понять религиозную и социальную жизнь. Благо в книгах еврейских писателей много сказано про пищу еврейских местечек XIX века.

    Историк, археолог Александр Бутягин 16 марта разъяснит, насколько вина древности отличались от современных, и почему колесницу бога вина Диониса тащили львы и леопарды. А востоковед-филолог Дарья Павленко 31 марта раскроет особенности индийской кухни. Сколько, например, горстей еды позволительно съесть, если придерживаешься принципов ненасилия, и почему вокруг сластей разгорелись политические страсти.

    Все лекции будут в «Наследниках» на Каменноостровском проспекте. Подробности на сайте ДК Лурье.

    Александра Шеромова

    Нико Пиросмани, «Кутёж», 1905–1907. Музей Востока, Москва
    Нико Пиросмани, «Кутёж», 1905–1907. Музей Востока, Москва

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