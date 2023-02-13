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    Боевые действия на Украине

    «Кто там, ау?!» Участники боевых действий на камеру оценили выданные им каски и бронежилеты

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    21 комментарий

    Бойцы СВО на камеру оценили выданные им каски и бронежилеты. В компании-производителе о нареканиях не слышали. Об этом 13 февраля рассказывает портал 47news.

    47news.ru

    На кадрах — каска «Колпак-20». Обзорщик называет её «увесистой». Постепенно освобождая её от поролоновых элементов и чехлов, он добирается до стального шлема образца 1942 года. По словам собеседника издания, не первый год находящегося в окопах Донбасса, такие плохо подходят для современного боя. Повсеместно используются головные уборы из специального комбинированного кевлара.

    47news.ru

    Похожим способом исследовали и бронежилет. Отстегнув подкладку, воин достал бронеплиту, к которой прилагается полипропиленовая подкладка. Сама плита упакована в материю, которая не защищает плотный кусок металла от воды и конденсата, — это видно по образовавшейся там ржавчине.

    47news.ru

    «Прикинь, в тебя прилетит пуля, пусть даже 5.45 ПС. Ну да, пробития не будет, но ребрышки переломает. Кроме того, ливерок-то весь отобьет, и что ты, после прилета сможешь выполнять дальше задачу? Ничего ты дальше не сможешь. Здесь просто силовая лента. Ни о каком кевларе, ни о каком воротнике речи не ведется», — добавляет автор обзора.

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    На этикетках в качестве даты изготовления указан 2022 год, там же — наименование производителя. В АО «Научно-производственного объединения Спецматериалов» корреспонденту издания заявили, что от бойцов никаких нареканий по поводу брони и шлемов пока не было.

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    БронежилетыКаскиСВОВоенная экипировка

    Комментарии 20

    Гость13 Фев 2023 в 13:13
    Я и не помню чтобы этот производитель какое-то хорошее снаряжение делал. Там предприятие сильно устарело уже.
    +0−0
    Йёхан13 Фев 2023 в 13:04
    Это нормальный вариант каски и бронежилета для отдыхающих в Крыму.
    — С какой целью в Крым?
    — Отдыхать, конечно.
    — А бронежилет и каска зачем?
    — Обгораю быстро и солнечного удара боюсь.

    А вот для СВО. Пихать в красивый фантик жестянку образца 1940-х (а может и не образца, а прямо со склада из 1945) это надо быть полными задницами. Коммунистов не люблю, но Сталин такие проблемы решал эффективно...
    +0−1
    Гость13 Фев 2023 в 12:58
    Когда же начнут раздавать сроки по 50 лет ?
    +4−1
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