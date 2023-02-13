«Кто там, ау?!» Участники боевых действий на камеру оценили выданные им каски и бронежилеты

Бойцы СВО на камеру оценили выданные им каски и бронежилеты. В компании-производителе о нареканиях не слышали. Об этом 13 февраля рассказывает портал 47news.



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На кадрах — каска «Колпак-20». Обзорщик называет её «увесистой». Постепенно освобождая её от поролоновых элементов и чехлов, он добирается до стального шлема образца 1942 года. По словам собеседника издания, не первый год находящегося в окопах Донбасса, такие плохо подходят для современного боя. Повсеместно используются головные уборы из специального комбинированного кевлара.



47news.ru

Похожим способом исследовали и бронежилет. Отстегнув подкладку, воин достал бронеплиту, к которой прилагается полипропиленовая подкладка. Сама плита упакована в материю, которая не защищает плотный кусок металла от воды и конденсата, — это видно по образовавшейся там ржавчине.



47news.ru

«Прикинь, в тебя прилетит пуля, пусть даже 5.45 ПС. Ну да, пробития не будет, но ребрышки переломает. Кроме того, ливерок-то весь отобьет, и что ты, после прилета сможешь выполнять дальше задачу? Ничего ты дальше не сможешь. Здесь просто силовая лента. Ни о каком кевларе, ни о каком воротнике речи не ведется», — добавляет автор обзора.



Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться



