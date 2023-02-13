    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, зап

    758мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd72.79eur78.05

    В Приморье брачный аферист из колонии выманил у пяти невест 10 миллионов и отдал законной жене

    6036
    11 комментариев

    Житель Хабаровского края, в течение двух лет опустошавший кошельки доверчивых женщин, отправится в колонию строгого режима. Мужчина искал своих жертв в Интернете и выманивал у них деньги, уже будучи за решеткой. Заработками распоряжалась законная жена.

    Как сообщает 13 февраля «МВД Медиа», следствие и суд установили, что с 2017 по 2019 год мужчина находился в колонии. Там у него был доступ в сеть. Он создал на сайтах знакомств анкеты под вымышленными именами и начал искать невест с приданым.

    Перед жертвами он представал то в облике сотрудника спецслужб в отставке, то военного, то предпринимателя. Чувства избранниц проверял тем, что просил выслать ему свои персональные данные, включая полные реквизиты банковских карт с пин-кодами и паролями доступа к мобильным банковским сервисам. Дальше шли просьбы выслать интимные фото и видео, а в финале он просил крупную сумму денег. Женщинам он объяснял, что ездит в опасные служебные командировки и в случае попадания в плен хочет быть уверенным, что будущая вторая половина сможет его выкупить.

    Деньги забирали знакомые злоумышленника и передавали его жене во Владивосток. Средств хватило на покупку квартиры и машины.

    Получив наличные, мужчина раскрывал карты, сообщая, что находится в колонии. Чтобы потерпевшие не пошли в полицию, он угрожал им выложить фото и видео в Интернет. От действий брачного афериста пострадали пять жительниц Приморья, у которых он выманил больше 10 миллионов рублей.

    Суд признал мужчину виновным в мошенничестве и приговорил к лишению свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Брачный аферистЗаключенныйМошенничествоМошенник на доверии
    ЛАЙК1
    СМЕХ13
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 11

    27457303813 Фев 2023 в 10:19
    Йа тозе хотю женится!!
    +1−0
    Giorgio13 Фев 2023 в 10:19
    Теперь жена будет рулить бизнесом!))
    +1−0
    ProstoZloy13 Фев 2023 в 10:16
    "выманил у пяти невест 10 миллионов и отдал законной жене"
    Вот это любовь! ;)
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close