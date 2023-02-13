В Приморье брачный аферист из колонии выманил у пяти невест 10 миллионов и отдал законной жене

Житель Хабаровского края, в течение двух лет опустошавший кошельки доверчивых женщин, отправится в колонию строгого режима. Мужчина искал своих жертв в Интернете и выманивал у них деньги, уже будучи за решеткой. Заработками распоряжалась законная жена.



Как сообщает 13 февраля «МВД Медиа», следствие и суд установили, что с 2017 по 2019 год мужчина находился в колонии. Там у него был доступ в сеть. Он создал на сайтах знакомств анкеты под вымышленными именами и начал искать невест с приданым.

Перед жертвами он представал то в облике сотрудника спецслужб в отставке, то военного, то предпринимателя. Чувства избранниц проверял тем, что просил выслать ему свои персональные данные, включая полные реквизиты банковских карт с пин-кодами и паролями доступа к мобильным банковским сервисам. Дальше шли просьбы выслать интимные фото и видео, а в финале он просил крупную сумму денег. Женщинам он объяснял, что ездит в опасные служебные командировки и в случае попадания в плен хочет быть уверенным, что будущая вторая половина сможет его выкупить.

