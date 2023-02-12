В трёх районах Петербурга ограничат движение с понедельника

Временные ограничения дорожного движения с понедельника, 13 февраля, вводятся в трёх районах Петербурга. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции города.
В частности, в Василеостровском районе с 13 по 22 февраля из-за проведения работ по прокладке газопровода движение транспорта будет ограничено по Косой линии у дома 6 корпус 2 по 27-й линии В.О.
В свою очередь, в Калининском районе с 13 февраля по 26 марта по той же причине временно закрывается сквозное движение по улице Ольги Форш — от проспекта Просвещения до Учительской улицы.
В Кировском районе с 13 по 17 февраля также в связи с работами по строительству газопровода движение закроют у дома 7а по Михайловскому переулку — на участке от улицы Швецова до Балтийской улицы.
«Фонтанка» рассказывала, как в воскресенье, 12 февраля, из-за съёмок исторического детективного фильма «Цербер» о временах декабристов в центре Петербурга перекрывали Сенатскую площадь.