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    На Кипре избрали нового президента. Им стал бывший глава МИД

    2015
    5 комментариев

    На выборах президента Кипра в воскресенье победил экс-глава МИД страны Никос Христодулидис. Во втором туре голосования он одержал победу над своим соперником, бывшим главным переговорщиком греко-кипрской стороны по урегулированию на острове и экс-постпредом Кипра при ООН Андреасом Маврояннисом. Об этом со ссылкой на результаты подсчёта голосов избирателей вечером 12 февраля сообщает ТАСС.

    Христодулидис по итогам обработки 100% бюллетеней набрал 51,9% голосов, Маврояннис — 48,1%. Явка избирателей во втором туре составила 72,2%.

    49-летний Никос Христодулидис станет восьмым в истории президентом Кипра и будет занимать эту должность в течение предстоящих пяти лет.

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    Комментарии 5

    hal900012 Фев 2023 в 22:33
    Я бы съездил к грекам..но не на Кипр а на Халкидики..там родина Аристотеля..там можно посидеть поразмышлять..кстати по гречески -Очень приятно будет как-Херо поли..мне каЭтся нецензурщина какаято..
    +0−0
    nickson6012 Фев 2023 в 22:28
    А новый Президент относится к конфликту РФ - Украина и к смежным темам так же, как и предыдущий? Кто-нибудь слышал?
    +0−0
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