На Кипре избрали нового президента. Им стал бывший глава МИД

На выборах президента Кипра в воскресенье победил экс-глава МИД страны Никос Христодулидис. Во втором туре голосования он одержал победу над своим соперником, бывшим главным переговорщиком греко-кипрской стороны по урегулированию на острове и экс-постпредом Кипра при ООН Андреасом Маврояннисом. Об этом со ссылкой на результаты подсчёта голосов избирателей вечером 12 февраля сообщает ТАСС.



Христодулидис по итогам обработки 100% бюллетеней набрал 51,9% голосов, Маврояннис — 48,1%. Явка избирателей во втором туре составила 72,2%.



49-летний Никос Христодулидис станет восьмым в истории президентом Кипра и будет занимать эту должность в течение предстоящих пяти лет.

