    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -5

    3 м/с, ю-з

    764мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd72.79eur78.05

    Скончался один из создателей гравитационной физиологии и глава медкомиссии для российских космонавтов

    2700
    обсудить

    В Москве на 80-м году жизни скончался заслуженный деятель науки России, академик РАН Анатолий Григорьев, сообщает пресс-служба Института медико-биологических проблем РАН 12 февраля. С 2008 года Анатолий Григорьев являлся научным руководителем ИМБП РАН.

    Академик Григорьев внес крупный вклад в решение фундаментальных и прикладных проблем космической биологии и медицины. Его наработки позволили осуществлять самые продолжительные в мировой практике космонавтики пилотируемые полеты на орбитальных космических станциях. Так, под руководством Григорьева были научно обоснованы и внедрены в практику методы профилактики неблагоприятного воздействия микрогравитации на организм человека. Гравитационная физиология как отдельная дисциплина возникла во многом благодаря исследованиям Анатолия Григорьева.

    Он являлся руководителем медицинского обеспечения космических полетов (1988–2008 гг.) на орбитальных станциях «Салют», «Мир», МКС и был председателем Главной медицинской комиссии Российского космического агентства по освидетельствованию кандидатов в космонавты, космонавтов и инструкторов-космонавтов.

    Участвовал в исследованиях процессов адаптации живых систем к воздействию гравитации, проведенных на биоспутниках серии «Бион». Полученные результаты позволили ученым доказать, что биологических ограничений на последовательное увеличение продолжительности космических полетов не существует.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    КосмосАкадемикБиологияУмер ученый
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close