Скончался один из создателей гравитационной физиологии и глава медкомиссии для российских космонавтов

В Москве на 80-м году жизни скончался заслуженный деятель науки России, академик РАН Анатолий Григорьев, сообщает пресс-служба Института медико-биологических проблем РАН 12 февраля. С 2008 года Анатолий Григорьев являлся научным руководителем ИМБП РАН.

Академик Григорьев внес крупный вклад в решение фундаментальных и прикладных проблем космической биологии и медицины. Его наработки позволили осуществлять самые продолжительные в мировой практике космонавтики пилотируемые полеты на орбитальных космических станциях. Так, под руководством Григорьева были научно обоснованы и внедрены в практику методы профилактики неблагоприятного воздействия микрогравитации на организм человека. Гравитационная физиология как отдельная дисциплина возникла во многом благодаря исследованиям Анатолия Григорьева.

Он являлся руководителем медицинского обеспечения космических полетов (1988–2008 гг.) на орбитальных станциях «Салют», «Мир», МКС и был председателем Главной медицинской комиссии Российского космического агентства по освидетельствованию кандидатов в космонавты, космонавтов и инструкторов-космонавтов.

Участвовал в исследованиях процессов адаптации живых систем к воздействию гравитации, проведенных на биоспутниках серии «Бион». Полученные результаты позволили ученым доказать, что биологических ограничений на последовательное увеличение продолжительности космических полетов не существует.