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    Грузовой поезд снес автомобиль под Петербургом. Водитель выжил

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    2 комментария

    Водитель легкового автомобиля родился в «рубашке», но с дурной головой: он выжил, когда его машину сбил грузовой поезд в Ленинградской области.

    Как сообщает пресс-служба ОЖД 12 декабря, ДТП произошло в воскресенье около половины первого дня у железнодорожной станции Луга-2.

    Несмотря на красный сигнал светофора, мужчина за рулем легкового авто решил проскочить переезд. Но обогнать грузовой состав не смог. Машинист пытался экстренно тормозить, но все равно сбил машину.

    «По предварительной информации, в результате ДТП водитель автомобиля не пострадал. Локомотивная бригада за медицинской помощью не обращалась», — сообщает ОЖД.

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    Комментарии 2

    Гость12 Фев 2023 в 17:37
    Можно сказать как грузовой поезд мог снести автомобиль но водитель как то выжил 😥😥😥😥😥😥
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