Под Петербургом нашли редкий по нынешним временам бизнес — «закапуху»

Как сообщает 12 февраля издание 47news, операцию провели два дня назад. Оперативники нашли не только незаконно разработанный карьер, но и работавшую на нем технику — погрузчик и самосвал MAN.

Нашелся и пункт продажи песка. Он располагался в трех километрах от карьера. Причем стоимость его не была ниже легальной — 200–250 рублей за кубометр.

Как отмечает издание, для устойчивости цены документы на песок подделываются. Причем по нынешним временам такой бизнес, который в профессиональной среде называют «закапуха», крайне редок.