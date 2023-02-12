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    Под Петербургом нашли редкий по нынешним временам бизнес — «закапуху»

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    3 комментария

    Сотрудники полиции нашли песчаных пиратов в лесу у деревни Красноозерное.

    Как сообщает 12 февраля издание 47news, операцию провели два дня назад. Оперативники нашли не только незаконно разработанный карьер, но и работавшую на нем технику — погрузчик и самосвал MAN.

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    Нашелся и пункт продажи песка. Он располагался в трех километрах от карьера. Причем стоимость его не была ниже легальной — 200–250 рублей за кубометр.

    Как отмечает издание, для устойчивости цены документы на песок подделываются. Причем по нынешним временам такой бизнес, который в профессиональной среде называют «закапуха», крайне редок.

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    Незаконный бизнесЛенобласть
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    Комментарии 3

    Гость12 Фев 2023 в 15:39
    Нам бы нефти....или газику.....
    +0−0
    Гость12 Фев 2023 в 15:35
    Статья 91 Конституции РФ - Недра принадлежат народу....не не видел
    +0−0
    26078160112 Фев 2023 в 15:28
    Это не бизнес, а воровство.
    +1−0
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