Когда угоны в крови. Петербурженка отдала машину в ремонт, а возвращали её полицейские

Автослесарь из Красногвардейского района Петербурга решил вспомнить молодость, но недалеко уехал.

Фиолетовый «Пежо» сотрудники ДПС остановили накануне около половины восьмого вечера на Республиканской улице, стало известно «Фонтанке» 12 февраля. По базе владелицей автомобиля значилась 36-летняя петербурженка, а фактически за рулем сотрудники полиции застали 57-летнего мужчину. Да еще и нетрезвого.

Гражданина отвезли в отдел полиции. А через некоторое время туда приехала владелица автомобиля. Она сообщила, что передала «Пежо» слесарю для ремонта. Но тот решил «обкатать» его.