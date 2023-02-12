    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -8

    2 м/с, зап

    767мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd72.79eur78.05

    Когда угоны в крови. Петербурженка отдала машину в ремонт, а возвращали её полицейские

    2077
    обсудить

    Автослесарь из Красногвардейского района Петербурга решил вспомнить молодость, но недалеко уехал.

    Фиолетовый «Пежо» сотрудники ДПС остановили накануне около половины восьмого вечера на Республиканской улице, стало известно «Фонтанке» 12 февраля. По базе владелицей автомобиля значилась 36-летняя петербурженка, а фактически за рулем сотрудники полиции застали 57-летнего мужчину. Да еще и нетрезвого.

    Гражданина отвезли в отдел полиции. А через некоторое время туда приехала владелица автомобиля. Она сообщила, что передала «Пежо» слесарю для ремонта. Но тот решил «обкатать» его.

    В прошлом у задержанного уже были проблемы с законом. С советских времен он привлекался к ответственности именно за угоны. Теперь ему грозит новая статья.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургАвтоугонщикПроисшествие
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close