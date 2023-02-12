Что, и отравиться можно? Эти 6 продуктов вы разогреваете зря

Сварили слишком много картошки? Вместо того чтобы разогревать, лучше добавьте ее в салат или суп. Потому что при повторном нагревании входящий в состав картофеля крахмал распадется, полезные вещества исчезнут, а пищевая ценность вообще сведется к нулю. Но это еще полбеды. Если готовый картофель хранить слишком долго, в нем могут развиться бактерии, провоцирующие ботулизм. Это острое токсико-инфекционное отравление может даже поразить нервную систему. Такое правило работает, конечно, с готовой картошкой, которая хранится при комнатной температуре, но на всякий случай мы бы и с хранением в холодильнике рисковать не стали.



— Любая пища в результате излишнего перегрева может накапливать канцерогенные вещества, — объясняет заведующая кафедрой технологии питания УрГЭУ Ольга Чугунова. — Создаются благоприятные условия для возникновения ряда химических реакций, которые могут вызывать накопление канцерогенов.



Жарить картошку лучше всего вообще на один раз. В супы и салаты ее особо не добавишь, зато из-за жиров с каждым новым разогреванием в ней будет увеличиваться количество канцерогенных веществ.

