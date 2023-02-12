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    Что, и отравиться можно? Эти 6 продуктов вы разогреваете зря

    Что, и отравиться можно? Эти 6 продуктов вы разогреваете зря

    Дополнительная термическая обработка еще никого до добра не доводила!

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    Многие продукты лучше всего готовить на один раз, не оставляя им шансов на повторное разогревание
    Многие продукты лучше всего готовить на один раз, не оставляя им шансов на повторное разогреваниеФото: Роман Данилкин / 63.RU
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    Приготовить пару дежурных блюд на неделю вперед — обычное дело. Не надо ни в магазин лишний раз идти, ни у плиты каждый день стоять. Но есть такие продукты, которые лучше даже не разогревать повторно: приготовил — съел. Придерживаться такого кухонного ритма, конечно, сложно (а иногда и просто лень), но оно того стоит. Во-первых, разогретые на десятый раз блюда уже не такие вкусные, во-вторых, они становятся вредными. Как это происходит и что лучше готовить на один раз, нам рассказали технолог и врач.

    Многие продукты лучше всего готовить на один раз, не оставляя им шансов на повторное разогревание
    Многие продукты лучше всего готовить на один раз, не оставляя им шансов на повторное разогреваниеФото: Роман Данилкин / 63.RU
    1

    Брокколи

    Сторонники правильного питания знают, что брокколи не надо долго готовить, и тем более жарить. Все свои лучшие свойства она сохраняет при минимальной термической обработке. Немного передержали — и получите вместо полезного продукта невнятную зелень с кто-его-знает-какими (в лучшем случае — никакими) свойствами.

    Готовить брокколи вообще лучше всего на пару — чтобы она не растеряла свой богатый состав антиоксидантов флавоноидов. И на один раз. Повторно разогревать брокколи не рекомендуется, потому что она от этого может растерять до 97% своих полезных свойств и веществ.

    Многие продукты лучше всего готовить на один раз, не оставляя им шансов на повторное разогревание
    Многие продукты лучше всего готовить на один раз, не оставляя им шансов на повторное разогреваниеФото: Роман Данилкин / 63.RU
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    2

    Картофель

    Сварили слишком много картошки? Вместо того чтобы разогревать, лучше добавьте ее в салат или суп. Потому что при повторном нагревании входящий в состав картофеля крахмал распадется, полезные вещества исчезнут, а пищевая ценность вообще сведется к нулю. Но это еще полбеды. Если готовый картофель хранить слишком долго, в нем могут развиться бактерии, провоцирующие ботулизм. Это острое токсико-инфекционное отравление может даже поразить нервную систему. Такое правило работает, конечно, с готовой картошкой, которая хранится при комнатной температуре, но на всякий случай мы бы и с хранением в холодильнике рисковать не стали.

    — Любая пища в результате излишнего перегрева может накапливать канцерогенные вещества, — объясняет заведующая кафедрой технологии питания УрГЭУ Ольга Чугунова. — Создаются благоприятные условия для возникновения ряда химических реакций, которые могут вызывать накопление канцерогенов.

    Жарить картошку лучше всего вообще на один раз. В супы и салаты ее особо не добавишь, зато из-за жиров с каждым новым разогреванием в ней будет увеличиваться количество канцерогенных веществ.

    Многие продукты лучше всего готовить на один раз, не оставляя им шансов на повторное разогревание
    Многие продукты лучше всего готовить на один раз, не оставляя им шансов на повторное разогреваниеФото: Роман Данилкин / 63.RU
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    3

    Курица

    Курицу тоже лучше всего готовить на один раз. Если вы не рассчитали силы и приготовили в духовке целую тушку, а осилили только половину, в следующий раз куда полезнее будет съесть птицу холодной — например, сделать себе сэндвич. Чем чаще будете подогревать, тем меньше полезного в ней останется.

    — Любое мясо состоит из белков, а это аминокислоты. Получается, что любая тепловая обработка вызывает денатурацию белка и определенный распад аминокислот, — говорит Ольга Чугунова. — Денатурация белков ведет к тому, что мясо уплотняется. Это естественный процесс, который происходит при кулинарной обработке, но злоупотреблять этим не стоит.

    Иными словами, денатурация — это нарушение природной структуры белка, важным источником которого является куриное мясо. И при каждом новом разогревании структура белка продолжит меняться, а мясо будет становиться всё тяжелее для усвоения. А это — прямая дорога к гастриту и проблемам с желудочно-кишечным трактом.

    Многие продукты лучше всего готовить на один раз, не оставляя им шансов на повторное разогревание
    Многие продукты лучше всего готовить на один раз, не оставляя им шансов на повторное разогреваниеФото: Роман Данилкин / 63.RU
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    4

    Грибы

    Грибы — это белок. Очень много белка. И он делает грибы тяжелыми для переваривания. Но это еще не всё.

    — Из-за высокого содержания хитина полезные вещества из этих продуктов плохо усваиваются, а сами грибы слабо перевариваются в желудке, поэтому их лучше ограничить людям, страдающим колитами и гастритами, — рассказывает врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — При повторном нагревании, так же как и в случае с курицей, меняется белковая структура, что приводит к вздутию и проблемам с пищеварением.

    Что делать с грибами, которые остались в холодильнике? Есть много рецептов соусов, куда они пригодятся. И это будет лучше, чем повторно их разогревать.

    Многие продукты лучше всего готовить на один раз, не оставляя им шансов на повторное разогревание
    Многие продукты лучше всего готовить на один раз, не оставляя им шансов на повторное разогреваниеФото: Роман Данилкин / 63.RU
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    5

    Яйца

    Яйца — еще один богатый источник белка. В том числе за него их и ценят. Но если вы вздумаете разогревать вареное или жареное яйцо, тот же самый белок сыграет с вами злую шутку. Дело в том, что продукты с высоким содержанием белка содержат много азота. А он из-за повторного нагрева имеет свойство окисляться, и это чревато опасными последствиями. Также в разогретых повторно омлете или яичнице вырабатываются токсины, а это прямая дорога к пищевому отравлению.

    Так что после того, как вы приготовили яйца, ешьте их сразу. Если же они будут храниться день-другой (а то и больше), а выкинуть станет жалко, не разогревайте, а просто ешьте их холодными.

    Многие продукты лучше всего готовить на один раз, не оставляя им шансов на повторное разогревание
    Многие продукты лучше всего готовить на один раз, не оставляя им шансов на повторное разогреваниеФото: Роман Данилкин / 63.RU
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    6

    Рис

    — Свежеприготовленный рис — богатый источник витаминов группы В, кальция, магния, натрия, фосфора, калия, — говорит Галина Барташевич. — Содержащиеся в рисовых блюдах полезные вещества помогают сделать кожу здоровой и вывести лишнюю жидкость из организма. Но при этом рис лучше съедать сразу. Потому что это питательная среда для размножения бактерий. Также существует риск, что повторное разогревание не уничтожит возникшие микроорганизмы, а только повлечет за собой отравление и инфекции.

    Многие продукты лучше всего готовить на один раз, не оставляя им шансов на повторное разогревание
    Многие продукты лучше всего готовить на один раз, не оставляя им шансов на повторное разогреваниеФото: Роман Данилкин / 63.RU
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