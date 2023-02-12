Что, и отравиться можно? Эти 6 продуктов вы разогреваете зря

Приготовить пару дежурных блюд на неделю вперед — обычное дело. Не надо ни в магазин лишний раз идти, ни у плиты каждый день стоять. Но есть такие продукты, которые лучше даже не разогревать повторно: приготовил — съел. Придерживаться такого кухонного ритма, конечно, сложно (а иногда и просто лень), но оно того стоит. Во-первых, разогретые на десятый раз блюда уже не такие вкусные, во-вторых, они становятся вредными. Как это происходит и что лучше готовить на один раз, нам рассказали технолог и врач.
Брокколи
Сторонники правильного питания знают, что брокколи не надо долго готовить, и тем более жарить. Все свои лучшие свойства она сохраняет при минимальной термической обработке. Немного передержали — и получите вместо полезного продукта невнятную зелень с кто-его-знает-какими (в лучшем случае — никакими) свойствами.
Готовить брокколи вообще лучше всего на пару — чтобы она не растеряла свой богатый состав антиоксидантов флавоноидов. И на один раз. Повторно разогревать брокколи не рекомендуется, потому что она от этого может растерять до 97% своих полезных свойств и веществ.
Картофель
Сварили слишком много картошки? Вместо того чтобы разогревать, лучше добавьте ее в салат или суп. Потому что при повторном нагревании входящий в состав картофеля крахмал распадется, полезные вещества исчезнут, а пищевая ценность вообще сведется к нулю. Но это еще полбеды. Если готовый картофель хранить слишком долго, в нем могут развиться бактерии, провоцирующие ботулизм. Это острое токсико-инфекционное отравление может даже поразить нервную систему. Такое правило работает, конечно, с готовой картошкой, которая хранится при комнатной температуре, но на всякий случай мы бы и с хранением в холодильнике рисковать не стали.
— Любая пища в результате излишнего перегрева может накапливать канцерогенные вещества, — объясняет заведующая кафедрой технологии питания УрГЭУ Ольга Чугунова. — Создаются благоприятные условия для возникновения ряда химических реакций, которые могут вызывать накопление канцерогенов.
Жарить картошку лучше всего вообще на один раз. В супы и салаты ее особо не добавишь, зато из-за жиров с каждым новым разогреванием в ней будет увеличиваться количество канцерогенных веществ.
Курица
Курицу тоже лучше всего готовить на один раз. Если вы не рассчитали силы и приготовили в духовке целую тушку, а осилили только половину, в следующий раз куда полезнее будет съесть птицу холодной — например, сделать себе сэндвич. Чем чаще будете подогревать, тем меньше полезного в ней останется.
— Любое мясо состоит из белков, а это аминокислоты. Получается, что любая тепловая обработка вызывает денатурацию белка и определенный распад аминокислот, — говорит Ольга Чугунова. — Денатурация белков ведет к тому, что мясо уплотняется. Это естественный процесс, который происходит при кулинарной обработке, но злоупотреблять этим не стоит.
Иными словами, денатурация — это нарушение природной структуры белка, важным источником которого является куриное мясо. И при каждом новом разогревании структура белка продолжит меняться, а мясо будет становиться всё тяжелее для усвоения. А это — прямая дорога к гастриту и проблемам с желудочно-кишечным трактом.
Грибы
Грибы — это белок. Очень много белка. И он делает грибы тяжелыми для переваривания. Но это еще не всё.
— Из-за высокого содержания хитина полезные вещества из этих продуктов плохо усваиваются, а сами грибы слабо перевариваются в желудке, поэтому их лучше ограничить людям, страдающим колитами и гастритами, — рассказывает врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — При повторном нагревании, так же как и в случае с курицей, меняется белковая структура, что приводит к вздутию и проблемам с пищеварением.
Что делать с грибами, которые остались в холодильнике? Есть много рецептов соусов, куда они пригодятся. И это будет лучше, чем повторно их разогревать.
Яйца
Яйца — еще один богатый источник белка. В том числе за него их и ценят. Но если вы вздумаете разогревать вареное или жареное яйцо, тот же самый белок сыграет с вами злую шутку. Дело в том, что продукты с высоким содержанием белка содержат много азота. А он из-за повторного нагрева имеет свойство окисляться, и это чревато опасными последствиями. Также в разогретых повторно омлете или яичнице вырабатываются токсины, а это прямая дорога к пищевому отравлению.
Так что после того, как вы приготовили яйца, ешьте их сразу. Если же они будут храниться день-другой (а то и больше), а выкинуть станет жалко, не разогревайте, а просто ешьте их холодными.
Рис
— Свежеприготовленный рис — богатый источник витаминов группы В, кальция, магния, натрия, фосфора, калия, — говорит Галина Барташевич. — Содержащиеся в рисовых блюдах полезные вещества помогают сделать кожу здоровой и вывести лишнюю жидкость из организма. Но при этом рис лучше съедать сразу. Потому что это питательная среда для размножения бактерий. Также существует риск, что повторное разогревание не уничтожит возникшие микроорганизмы, а только повлечет за собой отравление и инфекции.